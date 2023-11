Bitcoin – worauf Experten nun schauen

Vanyo Walter hat als Deutschland-Chef von Pictet Asset Management in 15 Jahren so manchen Trend kommen und gehen sehen. Jetzt ist er in Frankfurt beim Broker RoboMarkets , der auch den Bitcoin als Basiswert anbietet. Wir haben mit ihm über den jüngsten Bullenmarkt bei Bitcoin gesprochen. Denn obgleich RoboMarkets vor allem für sehr kompetitives Anlegen und Traden im FX-Bereich bekannt ist, spielen Kryptowährungen besonders für junge Anleger eine wichtige Rolle.

Frage: Der Bitcoin hat in den letzten Tagen erheblich zugelegt, erreichte erstmals seit Mai 2021 die Marke von 38.000 US-Dollar. Was sind die Gründe für diesen Anstieg?

Vanyo Walter: Der Bitcoin ist wieder in aller Munde. Das ist ein kleines Deja-Vu. Der Bitcoin zog in der Vergangenheit in Bullenmärkten immer wieder sehr stark an. Nun hat er seit Mai 2021 erstmals die 36.500 US-Dollar-Marke durchbrochen, mit einem Wochenplus von zehn Prozent. Der Hauptgrund dafür sind neue Hinweise auf die mögliche Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs. Die SEC befindet sich in aktiven Gesprächen mit Grayscale und anderen Mitbewerbern, darunter Branchenriesen wie BlackRock. Es scheint nur noch eine Frage des Wann, nicht des Ob zu sein. Das wird am Markt rege gespielt. Auch bei Robomarkets sehen wir neue Begeisterung für Kryptowährungen. Eigentlich handeln unsere Kunden bevorzugt Forex oder Indizes zu niedrigsten Spreads, nun wird auch der Bitcoin als Basiswert verstärkt gesucht.

Frage: Sie rechnen also mit einer Zulassung?

Vanyo Walter: Die Chancen für die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs stehen meiner Meinung nach gut. Die SEC führt derzeit intensive Gespräche, nicht nur mit Grayscale, sondern auch mit anderen bedeutenden Akteuren. Die Deadline für die nächste Entscheidungswelle geht vom 8. bis 17. November. Bloomberg-Analysten schätzen die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung spätestens bis Januar 2024 auf 90 Prozent.

Frage: Wie bewerten Sie die Auswirkungen eines möglichen Bitcoin-Spot-ETFs auf den Kryptomarkt?

Vanyo Walter: Ein Bitcoin-Spot-ETF könnte signifikante Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben, insbesondere durch den Zustrom institutionellen Kapitals. Schätzungen gehen davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren bis zu 500 Milliarden US-Dollar in den Markt fließen könnten. Dies könnte zur kontinuierlichen Preissteigerung von Bitcoin beitragen, der allein im Oktober um fast 30 Prozent geklettert ist.

Frage: Aktuell notiert Bitcoin bei 36.700 US-Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 718 Milliarden US-Dollar. Wie steht es um die gegenwärtige Position von Bitcoin im Kryptomarkt?

Vanyo Walter: Die kontinuierliche Preissteigerung und die Bitcoin-Dominanz von 52 Prozent zeigen, dass Bitcoin weiterhin eine beherrschende Rolle im Kryptomarkt spielt. Die Aussicht auf einen Spot-ETF verstärkt dieses Bild und dürfte die Position von Bitcoin weiter stärken. In den vergangenen Tagen zog auch Ether an. Die Kryptowährung hat „Nachholbedarf“. Bei der Nummer “2″ könnte das Thema ETF mittelfristig auch gespielt werden.

Frage: Wie sollte man sich als Anleger verhalten?

Vanyo Walter: Trotz der guten Vorzeichen bleibt der Bitcoin eine extrem-volatile-Anlageklasse. Man sollte sich der Risiken bewusst sein. Bei Robomarkets kann man Profis als Signalgebern folgen, die den Bitcoin ebenfalls handeln.