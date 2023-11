Adyen – was für ein Comeback

“Adyen war ausverkauft und mit hohem Short-Interest versehen. Diese beiden Komponenten schieben die Aktie zusätzlich an und katapultieren sie so stark nach oben, dass an der Heimatbörse bis 9.30 Uhr am Donnerstag noch keine Kursstellung möglich war. Die ersten Kurse lagen um 950 Euro, danach setzten erste Gewinnmitnahmen ein”, ordnet Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets den ex-Wirecard-Konkurrenten ein. Dagegen enttäuschte Arm gestern in den USA, setzt Henkel seine Rallye fort und wird SMA Solar – Liebling vieler Anlegermagazine – nach unten durchgereicht.

Unsere Erwartung bei Adyen ging voll auf und beschert uns wohl einen der besten Trades, den wir bei Feingold Research in so kurzer Zeit jemals teilen durften. Adyen ist selbst an der Heimatbörse Euronext bis 09.30 Uhr nicht handelbar, weshalb es noch keine Kurse in den Turbos gibt. Das ist ärgerlich, aber lässt sich nicht ändern. Die Aktie dürfte mit einem Plus von 40 Prozent in den Handel gehen. Wir empfehlen die Turbos UL7G89 und JB13NU zu halbieren, sobald eine Handelbarkeit gegeben ist.

Die Gewinne liegen bei 140 Prozent im moderaten Schein und 250 Prozent im offensiven Turbo .

Ein Neu-Einstieg drängt sich erstmal nicht auf. Mittelfristig sind die Aussichten der Aktie allerdings gut.

