Mark Spitznagel, Gründer von Universa Investments, sieht sich selbst als Pessimist, glaubt aber, dass der S&P 500 in den nächsten 20 Jahren der Ort für Investitionen sein wird, trotz hoher Preise und aktueller Unsicherheiten. Morgan Housel, Autor von "The Psychology of Money", stimmt zu und betont, dass trotz kurzfristiger Rückschläge und Rezessionen, die Belohnungen für diejenigen, die durchhalten, enorm sein können. Nick Colas von DataTrek Research weist darauf hin, dass Aktien seit dem Zweiten Weltkrieg in keinem 20-jährigen Zeitraum eine negative Rendite erzielt haben. Er betont, dass 20 Jahre kontinuierliche Investitionen das absolute Minimum sind, um eine positive reale Rendite für den S&P 500 zu erzielen, obwohl auch kürzere Zeiträume erfolgreich sein können, wenn die Bedingungen stimmen.

"The place to be" Universa Investments Gründer enthüllt: Warum der S&P 500 trotz Turbulenzen der 'Place to be' ist!

