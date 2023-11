Disney-Aktie steigt um 7% nach positivem Earningsbericht - Dividende wird wieder eingeführt!

Die Analysten sind nach dem Earningsbericht von Disney größtenteils positiv gestimmt und halten weiterhin an der Aktie fest. Besonders die Ankündigung, die Dividende wieder einzuführen, sorgt für gute Stimmung. Das Unternehmen plant zudem, seine Kostenbasis weiterhin aggressiv zu managen und seine Kostensenkungsmaßnahmen zu erhöhen. Goldman-Sachs-Analyst Brett Feldman lobt die Fortschritte von Disney bei den Kosteneinsparungsinitiativen. Die Bank bestätigt die Kaufempfehlung für Disney mit einem Kursziel von 120 US-Dollar pro Aktie. Auch Jessica Reif Ehrlich von der Bank of America bestätigt ihre Kaufempfehlung und sieht CEO Bob Iger in der Lage, das Unternehmen durch diese Übergangsphase zu führen. Die Aktie von Disney ist nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse um knapp sieben Prozent gestiegen, was den größten prozentualen Zuwachs seit Dezember 2020 darstellt. Zudem plant Disney zum ersten Mal seit 2020 wieder die Zahlung einer Dividende an seine Aktionäre. Die Analysten von Bernstein glauben, dass das Schlimmste nun vorbei ist und bei Morgan Stanley freut man sich über den Dividenden-Schritt. JPMorgans Disney-Analyst Philip Cusick erwartet eine jährliche Ausschüttung von 40 Cent pro Aktie. Laut Marketscreener hat die Disney-Aktie ein Aufwärtspotenzial von 15,5 Prozent.Nachbörslich ist der Aktienkurs von Disney in den USA gestiegen, nachdem das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen teilweise deutlich übertroffen hat. Disney hat seine Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal veröffentlicht und dabei die Erwartungen übertroffen. Gleichzeitig hat das Unternehmen sein jährliches Kostensenkungsziel auf 7,5 Milliarden US-Dollar erhöht. Die Streaming-Zahlen von Disney+ waren besser als erwartet, mit fast sieben Millionen Netto-Neuzugängen. Die Streaming-Verluste haben sich verringert, nachdem das Unternehmen die Preise erhöht hat. Disney erwartet einen Anstieg des freien Cashflows im Jahr 2024 auf acht Milliarden US-Dollar und plant, im nächsten Jahr 25 Milliarden US-Dollar für Inhalte auszugeben. Das Unternehmen wird außerdem bis zum Ende des Kalenderjahres eine Dividende empfehlen. Die Aktien sind nach den Ergebnissen im nachbörslichen Handel um mehr als drei Prozent gestiegen. Der Aktienkurs von Disney ist seit Jahresbeginn um etwa drei Prozent gesunken, hat sich aber seit der Rückkehr von Bob Iger als CEO um fünf Prozent erholt. CEO Iger betont, dass Disney eine langfristige Perspektive hat und dass das langfristige Bild für Disney-Aktionäre rosig ist. Er kündigt zudem die Einführung einer integrierten Hulu- und Disney+-App im März 2024 an und dass ESPN spätestens 2025 auf Streaming umsteigen wird.

Die Walt Disney Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 88,27EUR gehandelt.