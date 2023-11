Ölpreise erholen sich leicht - Analysten erwarten steigende Preise trotz Konjunkturschwäche und geopolitischer Unsicherheit

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag etwas von ihren deutlichen Abschlägen der vergangenen Wochen erholt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 1,13 Dollar auf 80,66 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 95 Cent auf 76,28 Dollar. Die Erdölpreise stehen seit Wochen unter Druck, hauptsächlich aufgrund schwacher Konjunkturdaten aus den USA und einer Wachstumsschwäche in China. Sinkende Verbraucherpreise bestätigen die fragile Konjunkturlage in China. Obwohl große Fördernationen wie Saudi-Arabien und Russland ihr Angebot begrenzen, zeigen die Kürzungen derzeit nur begrenzte Wirkung. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas sorgt weiterhin für Unsicherheit am Markt, obwohl eine Ausweitung des Konflikts auf andere Länder im Nahen Osten bisher ausgeblieben ist. Die Analysten der UBS sind relativ zuversichtlich und erwarten eine Erholung der Ölpreise, da der Erdölverbrauch hoch bleibt und das Risiko von Versorgungsunterbrechungen bestehen bleibt.Am Freitag legten die Ölpreise weiter zu. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 97 Cent auf 80,98 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 95 Cent auf 76,69 Dollar. Trotz der leichten Zuwächse stehen die Erdölpreise seit etwa drei Wochen unter Druck, da der Konjunkturpessimismus überwiegt und eine schwache Rohölnachfrage erwartet wird. Saudi-Arabiens Ölminister machte Spekulanten für die fallenden Ölpreise verantwortlich und kündigte mögliche Produktionskürzungen an. Die Konjunkturskepsis unter den Marktteilnehmern hat zugenommen, insbesondere in Bezug auf die wirtschaftliche Stabilität der großen Verbraucher USA, China und Europa. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas sorgt weiterhin für Unsicherheit am Markt, obwohl eine Ausweitung des Konflikts auf andere Länder im Nahen Osten bisher ausgeblieben ist.Am Donnerstag erholten sich die Ölpreise erneut etwas. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 69 Cent auf 80,23 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 62 Cent auf 75,95 Dollar. Die Erdölpreise stehen seit Wochen unter Druck, hauptsächlich aufgrund schwacher Konjunkturdaten aus den USA und einer Wachstumsschwäche in China. Sinkende Verbraucherpreise bestätigen die fragile Konjunkturlage in China. Obwohl große Fördernationen wie Saudi-Arabien und Russland ihr Angebot begrenzen, zeigen die Kürzungen derzeit nur begrenzte Wirkung. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas sorgt weiterhin für Unsicherheit am Markt, obwohl eine Ausweitung des Konflikts auf andere Länder im Nahen Osten bisher ausgeblieben ist. Die Analysten der UBS sind relativ zuversichtlich und erwarten eine Erholung der Ölpreise, da der Erdölverbrauch hoch bleibt und das Risiko von Versorgungsunterbrechungen bestehen bleibt.Am Donnerstag erholten sich die Ölpreise erneut etwas. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 29 Cent auf 79,83 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 26 Cent auf 75,59 Dollar. Die Erdölpreise stehen seit Wochen unter Druck, hauptsächlich aufgrund schwacher Konjunkturdaten aus den USA und einer Wachstumsschwäche in China. Sinkende Verbraucherpreise bestätigen die fragile Konjunkturlage in China. Obwohl große Fördernationen wie Saudi-Arabien und Russland ihr Angebot begrenzen, zeigen die Kürzungen derzeit nur begrenzte Wirkung. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas sorgt weiterhin für Unsicherheit am Markt, obwohl eine Ausweitung des Konflikts auf andere Länder im Nahen Osten bisher ausgeblieben ist.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 81,67USD gehandelt.