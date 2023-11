Mynaric AG erhöht Prognose für 2023: Mehr Aufträge und höherer Cash-In erwartet

Die Mynaric AG hat ihre Prognose für das Gesamtjahr 2023 aktualisiert. Das Unternehmen erwartet nun einen Auftragsbestand von mehr als 500 Einheiten bis Ende 2023, verglichen mit der zuvor kommunizierten Prognose eines deutlichen Anstiegs im Vergleich zu den 256 Einheiten, die zum Jahresende 2022 gemeldet wurden. Diese Prognoseerhöhung ist auf neue Vertragsabschlüsse im Jahr 2023 mit mehreren Kunden sowohl im Regierungs- als auch im kommerziellen Markt zurückzuführen. Zudem wird die Verzögerung der Auslieferung von bereits im Auftragsbestand enthaltenen Terminals berücksichtigt.Auch der Cash-In aus Kundenverträgen wird höher erwartet. Das Unternehmen prognostiziert nun für das Gesamtjahr 2023 einen Cash-In von mehr als 30 Millionen Euro, verglichen mit der zuvor kommunizierten Prognose eines deutlichen Anstiegs im Vergleich zu den 18,3 Millionen Euro, die für das Geschäftsjahr 2022 gemeldet wurden. Diese Anpassung ist auf neue Vertragsabschlüsse und das Erreichen von Meilensteinen aus bestehenden Verträgen im Jahr 2023 zurückzuführen.Der IFRS-15-Umsatz wird voraussichtlich in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2022 liegen, also bei 4,4 Millionen Euro. Zuvor wurde ein deutlicher Anstieg prognostiziert. Die Senkung der Prognose ist auf die Verzögerung der Produktion von CONDOR Mk3 zurückzuführen, die nun erst im ersten Quartal 2024 beginnen soll.Der Betriebsverlust für das Gesamtjahr 2023 wird voraussichtlich auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr liegen. Zuvor wurde ein moderater Rückgang des Betriebsverlustes prognostiziert. Die Anpassung der Prognose ist hauptsächlich auf Abschreibungen im Zusammenhang mit Produkten der ersten Generation zurückzuführen.Die Mynaric AG wird CFO Stefan Berndt-von Bülow an der bevorstehenden Investorenkonferenz "Deutsches Eigenkapitalforum" in Frankfurt am Main teilnehmen lassen. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden sich auf der Investor-Relations-Website von Mynaric.Mynaric ist ein führendes Unternehmen in der Laserkommunikation und stellt optische Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen her. Laserkommunikationsnetzwerke ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles und Washington, D.C. Weitere Informationen finden sich auf der Website von Mynaric.

Die Mynaric Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 18,45EUR gehandelt.