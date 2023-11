Allianz-Aktie und Münchener Rück-Aktie: Solides operatives Wachstum und attraktive Dividendenrendite

Die Allianz-Aktie zeigt weiterhin ein solides operatives Wachstum. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis je Aktie sind im Gesamtjahr 2023 konsequent gestiegen. Das operative Ergebnis im dritten Quartal liegt bei 3,468 Mrd. Euro, was einem Rückgang von 14,6 % im Jahresvergleich entspricht. Dennoch ist der DAX-Konzern auf einem guten Weg, das Jahresziel von 14,2 Mrd. Euro zu erreichen. Das Periodenergebnis der Allianz-Aktie liegt bei 2,13 Mrd. Euro, was einem Rückgang von 29 % im Jahresvergleich entspricht. Das Ergebnis je Aktie beträgt 5,22 Euro, was als durchschnittlicher Wert angesehen wird. Für das Jahr 2023 wird insgesamt ein solides operatives Wachstum erwartet. Weitere Kennzahlen wie das verwaltete Vermögen und die Solvency-II-Quote sind ebenfalls positiv. Es wird erwartet, dass die Allianz-Aktie Dividendenwachstum verzeichnen wird, da das operative Fundament gelegt ist.Die Münchener Rück verzeichnet ebenfalls Erfolg. Das Management hat die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr von 4,0 Mrd. Euro auf 4,5 Mrd. Euro erhöht. Der Gewinn im dritten Quartal lag bei 1.169 Mio. Euro und der Neunmonatswert bei 3.593 Mio. Euro. Besonders das Rückversicherungsgeschäft ist profitabel, während die gestiegenen Zinsen positive Auswirkungen auf das Kapitalanlageergebnis haben. Die höhere Gewinnprognose ist attraktiv für die Bewertung der Dividendenaktie. Bei einer Marktkapitalisierung von 50 Mrd. Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 11. Das Gewinnwachstum wird auf 32 % im direkten Jahresvergleich geschätzt. Die Dividende könnte auf ca. 15,30 Euro je Aktie steigen, was einer Dividendenrendite von 4,12 % entspricht. Die Münchener Rück-Aktie wird weiterhin als solide wachsend angesehen.Insgesamt zeigen sowohl die Allianz-Aktie als auch die Münchener Rück-Aktie ein solides operatives Wachstum. Beide Unternehmen könnten Dividendenwachstum verzeichnen. Die Allianz-Aktie wird als möglicher Value-Case betrachtet, während die Münchener Rück-Aktie eine attraktive Dividendenrendite bietet.

Die Münchener Rück Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 372,6EUR gehandelt.