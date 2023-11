Verbio: Preise für Biodiesel steigen, Trendwende nach schwierigem Sommer

Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio verzeichnet nach einem schwierigen Sommer eine Trendwende. Das Unternehmen gab bekannt, dass die Preise für Biodiesel gestiegen und die Rohstoffkosten gesunken sind. Im ersten Geschäftsquartal sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 488 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug knapp 49 Millionen Euro, was einem Rückgang von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn lag bei knapp 22 Millionen Euro, was einem Rückgang von über 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Trotzdem bestätigte das Management die Jahresprognose.Im Biodieselsegment konnte Verbio im ersten Quartal einen Umsatz von 322,8 Millionen Euro erzielen, was einem Rückgang von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die Produktionsmengen wurden jedoch gesteigert und erreichten mit 161.291 Tonnen einen neuen Rekord. Das EBITDA betrug 44,9 Millionen Euro, nachdem es im vorangegangenen Quartal noch bei -10,3 Millionen Euro lag. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum profitierte Verbio von attraktiven Rohstoffpreissicherungen und außerordentlich hohen Absatzpreisen.Im Bioethanol/Biomethan-Segment konnte Verbio trotz deutlich niedrigerer Absatzpreise für Ethanol den Umsatz im ersten Quartal auf 162 Millionen Euro steigern. Die Produktionsmengen wurden durch Effizienzsteigerungen in Europa und die Konsolidierung von South Bend Ethanol erhöht. Das EBITDA betrug jedoch nur 3 Millionen Euro, was einem Rückgang von 90 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und 89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Dies ist auf Baumaßnahmen zur Kapazitätserweiterung in Deutschland und Anlaufkosten für Wachstumsprojekte in den USA zurückzuführen.Verbio bestätigte die im Geschäftsbericht 2022/23 veröffentlichte Ergebnisprognose von 200 bis 250 Millionen Euro EBITDA für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen plant zusätzliche Investitionen in Kapazitätserweiterungen, Produktdiversifikation und Internationalisierung. Zum Geschäftsjahresende 2023/24 wird ein Netto-Cashflow von -110 bis -150 Millionen Euro erwartet.Der Vorstandsvorsitzende der Verbio AG, Claus Sauter, äußerte sich optimistisch über die Entwicklung des Biodieselmarktes und erwartet eine Erholung der THG-Quotenpreise aufgrund der Anhebung der THG-Quote im Januar 2024 und weiterer Quotensteigerungen bis 2030.

