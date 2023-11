Varta übertrifft Markterwartungen im dritten Quartal - Aktien steigen um 5,7%

Der Batteriekonzern Varta sieht sich nach einem guten dritten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Im Zeitraum von Juli bis September konnte das Unternehmen einen Umsatz von gut 215 Millionen Euro verzeichnen, was einem Anstieg von etwa 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 29,4 Millionen Euro, während Varta im Vorjahreszeitraum noch operativ Verluste verzeichnete. Die Markterwartungen wurden mit diesen Zahlen übertroffen. Die Aktien von Varta stiegen daraufhin um 5,7 Prozent. Das Management bestätigte zudem die Jahresprognose.Die Varta AG hat im dritten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz betrug 215,1 Millionen Euro und das bereinigte EBITDA lag bei 29,4 Millionen Euro. Für die ersten neun Monate des Jahres betrug der Umsatz 554 Millionen Euro und das bereinigte EBITDA 22,6 Millionen Euro. Varta bestätigte außerdem die Jahresprognose für 2023, die einen Umsatz von rund 820 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA zwischen 40 und 60 Millionen Euro vorsieht.Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt der Ausblick für das kommende Jahr entscheidend. Varta hat in diesem Geschäftsjahr lediglich die zuvor dreimal gesenkte Jahresprognose erfüllt. Die Nettoverschuldung des Unternehmens von etwa einer halben Milliarde Euro verschwindet nicht über Nacht und die Nettomarge ist nach wie vor negativ. Es wird daher zur Vorsicht geraten, nicht kopflos zu handeln.Einige Anleger sind überrascht über den positiven Kursanstieg von fast 10 Prozent, da die Zahlen und Zukunftsaussichten von Varta eigentlich schlecht sind. Es scheint, dass bei manchen Aktien jeder kleine Erfolg überbewertet wird, während bei anderen schlechten Zahlen und Aussichten ignoriert werden. Es wird vermutet, dass der Kursanstieg auf das Eindecken von Short-Positionen zurückzuführen ist. Es handelt sich also wahrscheinlich um eine technische Erholung und nicht um eine nachhaltige positive Entwicklung.Es bleibt abzuwarten, wie sich Varta in Zukunft entwickeln wird und ob das Unternehmen seine Schulden abbauen und die Nettomarge verbessern kann. Anleger sollten daher vorsichtig sein und nicht blind auf den aktuellen Kursanstieg reagieren.

Die Varta Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,19 % und einem Kurs von 21,60EUR gehandelt.