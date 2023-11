GFT Technologies senkt Umsatzprognose erneut - dennoch solide Zahlen und positives Wachstum in Sicht

Der IT-Dienstleister GFT Technologies hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erneut gesenkt. Das Unternehmen reagiert damit auf die Investitionszurückhaltung der Kunden. GFT erwartet nun für das Jahr 2023 einen Umsatz von 800 bis 810 Millionen Euro, jeweils zehn Millionen weniger als zuvor prognostiziert. Die Ergebnisprognose wurde hingegen bestätigt. Bereits im Sommer hatte GFT seine Prognose aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds gesenkt. Trotzdem signalisiert das Unternehmen im Vergleich zum Umsatz von 2022 weiterhin deutliches Wachstum.In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 594,6 Millionen Euro. Die Erlöse im Versicherungsgeschäft gingen jedoch leicht zurück. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte insgesamt um sieben Prozent auf 52,1 Millionen Euro zu. Der Nettogewinn stieg um drei Prozent auf 34,8 Millionen Euro. Analysten hatten etwas höhere Zahlen erwartet.Die Aktien von GFT schwankten zwischen Gewinnen und Verlusten. Am frühen Nachmittag notierten sie gut drei Prozent im Minus bei 28,62 Euro. Die Analysten von Pareto Securities stellten fest, dass das Unternehmen im dritten Quartal dank einer hohen Auslastung besser abgeschnitten habe als erwartet. Die überraschend gute Gewinnentwicklung dürfte jedoch auf das hochmargige Geschäft mit einem Kunden zurückzuführen sein, während die Geschäfte mit den anderen Kunden hinter den Erwartungen zurückblieben.Insgesamt sind die Zahlen von GFT jedoch positiv. Das bereinigte EBIT im dritten Quartal von 19,6 Millionen Euro ist das höchste in einem Quartal in der Unternehmensgeschichte. Die bestätigte Prognose eines bereinigten EBITs von 74 bis 76 Millionen Euro für das Gesamtjahr deutet auf ein weiteres Wachstum im vierten Quartal hin. Die bereinigte EBIT-Marge stieg im dritten Quartal von 10,0 Prozent im Vorjahr auf 10,3 Prozent. Das organische Umsatzwachstum betrug im dritten Quartal sieben Prozent. Die Belegschaft wuchs um ein Prozent im Vergleich zum Vorquartal, die Auslastung war höher und die Fluktuation geringer. Der Umsatz und der Aufwand pro Mitarbeiter blieben stabil.Alles in allem sind die Zahlen von GFT Technologies solide und zeigen eine positive Entwicklung. Trotz der gesenkten Umsatzprognose für das laufende Jahr bleibt das Unternehmen zuversichtlich und erwartet weiterhin Wachstum.

Die GFT Technologies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,00 % und einem Kurs von 30,24EUR gehandelt.