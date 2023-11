Gericht weist Klage der DUH gegen Mercedes-Benz ab - Klimagerechter Umbau nicht erzwungen

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist in ihrem Versuch gescheitert, den Autobauer Mercedes-Benz gerichtlich zu einem klimagerechten Umbau zu zwingen. Das Stuttgarter Oberlandesgericht (OLG) wies die Berufung der DUH zurück und bestätigte damit ein Urteil des Landgerichts Stuttgart. Die Umweltschützer forderten unter anderem, dass Mercedes-Benz ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfe, die Treibhausgase ausstoßen. Das OLG befand jedoch, dass die Berufung der Kläger offensichtlich unbegründet sei und der DUH kein Anspruch zustehe. Die Kläger konnten auch nicht nachweisen, dass der Staat verpflichtet sei, dem Autobauer den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor zu untersagen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann beim Bundesgerichtshof angefochten werden.In einem anderen Fall begann der Mordprozess gegen den mutmaßlichen Schützen, der vor sechs Monaten zwei Menschen im Mercedes-Werk in Sindelfingen erschossen haben soll. Der Angeklagte räumte seine Verantwortung für die Tat ein und erklärte, dass er sich von seinen beiden türkischen Landsleuten und Vorgesetzten gemobbt und gedemütigt gefühlt habe. Zudem habe er mit einer drohenden Kündigung gerechnet und keinen Aufenthaltstitel besessen. Der Angeklagte bereue seine Tat sehr und wünsche sich, die Zeit zurückdrehen zu können. Das Motiv für die Bluttat ist bislang unklar. Der Prozess wird voraussichtlich mindestens zwei Monate dauern.Die Aktie von Mercedes-Benz notiert derzeit etwa ein Drittel unter dem Buchwert und hat ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von ca. 0,75. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei ca. 4,5 und die Dividendenrendite beträgt über 9%. Analysten haben jedoch Bedenken geäußert und den Daumen gesenkt. Die Aktie hat in dieser Woche eine grüne Kerze hinterlassen, was auf einen möglichen Boden hindeuten könnte.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 57,08EUR gehandelt.