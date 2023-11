VW stoppt Produktion von Elektroautos: Engpässe bei Motoren sorgen für Produktionspause in Zwickau und Emden

Volkswagen (VW) drosselt die Produktion von Elektroautos in seinen Werken in Zwickau und Emden. In Zwickau ruht die Produktion für rund drei Wochen, da fehlende Elektromotoren die Produktion beeinträchtigen. In Emden wird die Montage der Elektromodelle ID.4 und ID.7 an diesem Donnerstag, am Freitag und am kommenden Montag ausgesetzt. Auch hier sind fehlende Elektromotoren der Grund. Die Produktion der Verbrennermodelle Passat und Arteon läuft jedoch unverändert weiter.Die Motoren für die Elektroautos werden aus dem Werk in Kassel bezogen. Aufgrund von Störungen in der Lieferkette werden dort derzeit weniger Motoren produziert als benötigt. Um den Hochlauf des Modells ID.7 in Emden abzusichern, werden die Motoren bevorzugt dorthin geliefert, was zu Engpässen in Zwickau führt.Bereits im Oktober hatte VW die Produktion von Elektroautos in Sachsen für zwei Wochen gedrosselt, damals aufgrund der schwächelnden Nachfrage. Die neuerliche Produktionspause in Zwickau soll am Donnerstag beginnen und rund drei Wochen dauern. Betroffen sind rund 1500 Beschäftigte, für die Weiterbildungsmaßnahmen geplant sind. Die Produktion des ID.3 und des Cupra Born soll jedoch weiterlaufen.Der Bitcoin-Kurs steht derzeit bei über 40.000 USD, doch ein Nutzer weist darauf hin, dass der Kurs in der Vergangenheit schon einmal weit unter 1 USD lag und daher noch viel Platz nach unten vorhanden ist.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 104,0EUR gehandelt.