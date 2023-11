Deutsche Rohstoff AG lädt Investoren zum virtuellen Capital Markets Day ein - Rekordumsätze und spannende Projekte in Aussicht!

Die Deutsche Rohstoff AG lädt interessierte Investoren und Kapitalmarktanleger zu ihrem 3. virtuellen Capital Markets Day am 22. November 2023 ein. Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr und umfasst eine Begrüßung durch den Vorstand, eine Präsentation zur Entwicklung des Unternehmens, eine Frage- und Antwortrunde sowie Informationen zum dritten Quartal und Ausblick auf Effizienzgewinne in Wyoming. Die Teilnehmer erhalten Zugang zum Livestream und zur Q&A-Session nach der Anmeldung zur Veranstaltung.Die Deutsche Rohstoff AG hat im dritten Quartal 2023 Rekordumsätze und EBITDA-Zahlen verzeichnet. Neue Bohrungen haben zu diesen positiven Ergebnissen beigetragen. Für das Jahr 2023 wird erwartet, dass die Investitionen die Summe der vorangegangenen drei Jahre übertreffen werden. Trotzdem sollen starke Cashflows und Gewinne den Anstieg des Nettoverschuldungsgrads begrenzen. Für das Jahr 2024 wird eine Steigerung des Volumens und des EBITDA erwartet, während der Verschuldungsgrad sinken soll. Die Kaufempfehlung für die Aktie der Deutsche Rohstoff AG wurde beibehalten, das Kursziel jedoch von EUR 50,00 auf EUR 47,00 gesenkt.Es wird erwartet, dass das Jahr 2024 für die Deutsche Rohstoff AG spannend wird, insbesondere durch die Beteiligung an Almonty und den Fortschritt des Sandong-Projekts. Es gibt auch Anfragen zur Erweiterung der Mine in Portugal, was die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens erhöhen könnte. Zudem werden in diesem Quartal noch Neuigkeiten zur Nanooxidanlage erwartet. Die Aktivitäten in Portugal sollen auch Kupfer als Abfallprodukt produzieren, was zusätzliche Einnahmen generieren könnte.Es gibt Spekulationen über eine mögliche Übernahme der Deutsche Rohstoff AG, jedoch werden rechtliche Schwierigkeiten und das Desinteresse des Vorstands an einem Verkauf des Unternehmens als Hindernisse angesehen. Stattdessen wird ein opportunistischer Verkauf von einzelnen Ölgesellschaften oder Beteiligungen an Joint Ventures als wahrscheinlicher angesehen. Ein feindlicher Übernahmeversuch könnte den Aktienkurs jedoch stark beeinflussen, da es keine großen Paketaktionäre gibt, die ihre Anteile unter dem Radar verkaufen können.

Die Deutsche Rohstoff Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 32,55EUR gehandelt.