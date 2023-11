Spirituosenkonzern Diageo erwartet drastischen Umsatzrückgang in Lateinamerika und Karibik

Der Spirituosenkonzern Diageo erwartet aufgrund schwacher Geschäfte in Lateinamerika und der Karibik ein geringeres Wachstum. Das Management prognostiziert für das erste Geschäftshalbjahr (bis Ende Dezember) einen organischen Nettoumsatzrückgang von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Konsumflaute in der Region sei der Grund dafür, da Verbraucher aufgrund hoher Inflation ihre Ausgaben einschränken müssten. Die Aktie von Diageo fiel nach der Ankündigung um etwa zehn Prozent.Lateinamerika und die Karibik machten im vergangenen Geschäftsjahr etwa zehn Prozent des Nettoumsatzes von Diageo aus. Das wichtigste Segment Nordamerika, das fast 40 Prozent des Gesamterlöses ausmacht, dürfte sich weiterhin allmählich erholen. Das Management plant, die Preise in dieser und anderen Regionen weiter anzuheben, um steigende Kosten auszugleichen.Für die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres erwartet das Management eine langsame Erholung des Umsatzes aus eigener Kraft im Vergleich zur ersten Jahreshälfte. Dabei wird erwartet, dass der Betriebsgewinn organisch wächst. Das Unternehmen hält an seinem Mittelfristziel fest, bis Ende September einen organischen Nettoumsatzzuwachs von fünf bis sieben Prozent zu erreichen. Allerdings wird erwartet, dass der operative Gewinn nur noch ähnlich wie der Umsatz steigt, während zuvor ein Anstieg von sechs bis neun Prozent geplant war.Diageo lädt kommende Woche zu einer Kapitalmarktveranstaltung ein.

Die Diageo Aktie wird aktuell mit einem Minus von -10,10 % und einem Kurs von 33,46EUR gehandelt.