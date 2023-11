LEG erwartet steigende Mieten und positive Entwicklung bis 2024 - Aktie steigt um über 3 Prozent

Der Immobilienkonzern LEG zeigt sich optimistisch für das laufende Jahr aufgrund der steigenden Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum und höheren Mieten. Das Unternehmen rechnet zudem mit einer positiven Entwicklung bis 2024. LEG erwartet einen Anstieg des operativen Ergebnisses gemessen am sogenannten AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) auf 180 bis 200 Millionen Euro im Jahr 2024. Für das laufende Jahr strebt das Unternehmen an, das obere Ende der prognostizierten Spanne von 165 bis 180 Millionen Euro zu erreichen. Im Jahr 2022 lag der AFFO bei knapp 109 Millionen Euro.Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Aktie wider, die um mehr als drei Prozent gestiegen ist. Das Unternehmen plant, die Mieten aufgrund gestiegener Kosten und höherer Zinsen zu erhöhen. In den letzten drei Jahren sind die Materialkosten um 30 Prozent gestiegen, weshalb LEG die Mieten so stark wie regulatorisch möglich anheben möchte. Für das laufende Jahr wird eine Mietsteigerung auf vergleichbarer Fläche von bis zu 4 Prozent erwartet, während für 2024 eine Steigerung um bis zu 3,4 Prozent prognostiziert wird.Wohnungsimmobilienkonzerne in Deutschland sind aufgrund staatlicher Vorschriften bei der Mieterhöhung eingeschränkt. Die Miete darf innerhalb von drei Jahren nicht um mehr als 20 Prozent steigen, in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt gilt häufig eine Kappungsgrenze von 15 Prozent. Bei einer Mietpreisbremse darf die Miete beim Abschluss eines Mietvertrags maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.Für das kommende Jahr plant LEG, weniger Geld in den Bestand zu investieren. Die Investitionen sollen 2024 bei 32 Euro pro Quadratmeter liegen, während sie für das laufende Jahr bei 35 Euro pro Quadratmeter liegen. Das Unternehmen plant vor allem, erweiterte öffentliche Fördermöglichkeiten zur Finanzierung von energetischen Maßnahmen zu nutzen.Darüber hinaus plant LEG, für das Jahr 2023 wieder eine Dividende zu zahlen. Die genaue Höhe der Dividende pro Aktie wird im März nach den bereits veröffentlichten Kriterien beschlossen. Mit einer Anzahl von 74,11 Millionen Aktien und basierend auf der mittleren AFFO-Prognose von 2,32 Euro für 2023 und 2,56 Euro für 2024 könnte die Dividende höher ausfallen, da das Unternehmen bereits im dritten Quartal 2023 einen AFFO von 177 Millionen Euro verzeichnete.

Die LEG Immobilien Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 66,24EUR gehandelt.