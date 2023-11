Konsumgüterhersteller Henkel hebt Prognose an: Aktie steigt um 2,7% auf Höchststand seit September

Der Konsumgüterhersteller Henkel zeigt sich optimistischer für das laufende Jahr, da Preiserhöhungen und eine Verbesserung der Volumenentwicklung zu erwarten sind. Das Management hat das untere Ende der bisherigen Prognose für das organische Wachstum und die operative Marge angehoben. Die Aktie des Unternehmens stieg daraufhin um 2,7 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit Mitte September.Henkel erwartet nun ein organisches Wachstum zwischen 3,5 und 4,5 Prozent für das laufende Jahr. Zuvor lag die Prognose im schlechtesten Fall bei einem Plus von 2,5 Prozent. Die Marge für den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll nun bei 11,5 bis 12,5 Prozent liegen, während das untere Ende zuvor nur bei 11 Prozent lag. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) soll in einer Bandbreite von 15 bis 25 Prozent wachsen. Die bisherige Spanne lag zwischen 5 und 20 Prozent. Bereits zum Halbjahr hatte das Unternehmen seine Prognose nach oben angepasst.Im dritten Quartal hat Henkel die Erwartungen der Analysten beim Umsatzwachstum aus eigener Kraft übertroffen. Allerdings gab es Volumenrückgänge von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, die höher als erwartet ausfielen. Dennoch konnte das Unternehmen weiterhin organisch wachsen, mit einem Umsatzplus von 2,8 Prozent. Der nominale Umsatz ging jedoch um neun Prozent auf 5,4 Milliarden Euro zurück, hauptsächlich aufgrund des Verkaufs von Geschäftsaktivitäten in Russland und negativer Wechselkurseffekte.Beide Geschäftsbereiche von Henkel haben zum organischen Wachstum beigetragen, wobei die Konsumentensparte deutlich stärker zulegte. Die starke Preisentwicklung war in beiden Fällen der Treiber. Die Zusammenführung der Konsumentengeschäfte verläuft zudem schneller als geplant.Henkel hat bereits mehr als 80 Prozent der angestrebten Netto-Einsparungen von etwa 250 Millionen Euro bis Ende 2024 realisiert. Das Klebstoffgeschäft profitierte zudem von einer Übernahme. Das Unternehmen ist zuversichtlich, weiteres Wachstum zu generieren und seine weltweit führende Marktposition auszubauen.Im dritten Quartal verbesserte sich die Volumenentwicklung gegenüber dem Vorquartal deutlich. Das Unternehmen erwartet eine weitere sequenzielle Verbesserung im kommenden Quartal.Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel nach den Quartalszahlen von 69 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Geschäfte des Konsumgüterkonzerns entwickeln sich in die richtige Richtung, so der Analyst. Der Absatz dürfte sich im vierten Quartal wieder positiv entwickeln, wenn die Vergleichszahlen einfacher sind.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 70,98EUR gehandelt.