Euro schwächelt im US-Handel: Konsumstimmung der US-Verbraucher im Fokus

Der Euro hat am Donnerstag im US-Handel nachgegeben und ist wieder unter 1,07 US-Dollar gesunken. Im späten europäischen Geschäft hatte die Gemeinschaftswährung noch über dieser Marke notiert. Zuletzt wurde der Euro bei 1,0667 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0691 Dollar festgesetzt. Der Euro hat am Freitagmorgen weiter unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0665 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,0691 Dollar festgelegt. Der Euro hat sich am Freitag nach seinen Vortagesverlusten auch im US-Handel stabil gehalten. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0677 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0683 Dollar festgesetzt. Der Kurs des Euro hat sich nach seinen Vortagesverlusten stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung notierte am Freitagmittag bei 1,0680 US-Dollar und damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0691 Dollar festgelegt.Zum Wochenausklang stehen nur wenige Wirtschaftsdaten auf dem Programm, die an den Finanzmärkten für Kursbewegung sorgen könnten. Von Interesse dürfte jedoch die Konsumstimmung der US-Verbraucher sein. Am Nachmittag veröffentlicht die Uni Michigan die Ergebnisse zu ihrer regelmäßigen Umfrage. Enthalten darin sind auch die Inflationserwartungen der Konsumenten, die für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed von Bedeutung sind. Daten zur Konsumstimmung der US-Verbraucher lieferten für die Anleger am Devisenmarkt kein eindeutiges Bild und bewegten damit den Euro kaum. Die Stimmung der US-Verbraucher hatte sich zwar im November stärker als gedacht eingetrübt. Die Inflationserwartungen der Verbraucher waren hingegen unerwartet gestiegen. "Der anhaltende Anstieg der Inflationserwartungen der Verbraucher im November wird die US-Notenbank mit einiger Sorge erfüllen", schrieb Volkswirtin Olivia Cross von Capital Economics. Allerdings dürfte der Gegenwind durch die anhaltend schwache Konsumstimmung die Verbraucherausgaben im vierten Quartal stärker belasten und dazu beitragen, den Nachfragedruck zu verringern.Konjunkturdaten aus Italien überraschten zum Wochenschluss positiv. Die Industrie in der drittgrößten Wirtschaft der Eurozone hatte sich im September besser entwickelt als erwartet. Die Gesamtproduktion stagnierte zum Vormonat, wohingegen Analysten einen leichten Rückgang erwartet hatten. Der Experte Marco Protopapa von der US-Bank JPMorgan gab indes zu bedenken, dass die Wachstumsaussichten für die italienische Wirtschaft kurzfristig von einer soliden Erholung der Kaufkraft abhingen. Diese dürfte von dem zuletzt starken Rückgang der Inflation profitieren. Im Handelsverlauf dürfte noch die Konsumstimmung der US-Verbraucher von Interesse sein. Am Nachmittag veröffentlicht die Uni Michigan die Ergebnisse zu ihrer Umfrage. Enthalten darin sind auch die Inflationserwartungen der Konsumenten, die für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed wichtig sind. Die Vorgaben für den Michigan-Index seien gemischt, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Unterstützend könnten zuletzt gesunkene Benzinpreise und die anhaltend solide Arbeitsmarktentwicklung gewirkt haben. Auf die Stimmung gedrückt habe wohl die Schwäche an den Aktienmärkten. Diese habe ab Mitte Oktober bis Anfang November das Bild bestimmt.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 1,068USD gehandelt.