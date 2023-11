Deutscher Raumfahrtkonzern OHB SE erzielt historischen Höchstwert von 737 Mio. Euro - Prognose für 2023 unsicher

Der deutsche Raumfahrtkonzern OHB SE hat im 3. Quartal 2023 eine Gesamtleistung von 280,4 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Gesamtleistung für die ersten neun Monate des Jahres belief sich auf 737 Millionen Euro, ein historischer Höchstwert für das Unternehmen. Das operative Ergebnis (EBITDA) betrug 64,1 Millionen Euro, während das EBIT bei 36,9 Millionen Euro lag. Die EBITDA-Marge sank im Berichtszeitraum auf 8,7%, verglichen mit 9,8% im Vorjahr, während die EBIT-Marge auf 5,0% zurückging, verglichen mit 6,0% im Vorjahr.Der feste Auftragsbestand des Konzerns betrug nach neun Monaten 1,742 Milliarden Euro, wobei das Segment SPACE SYSTEMS den größten Anteil ausmachte. Die Bilanzsumme des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf 1,107,6 Milliarden Euro.Die Angebotsphase des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von KKR für alle ausstehenden Aktien der OHB SE wurde erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 3,592,391 Aktien angeboten, was einem Anteil von etwa 21,5% aller OHB-Aktien und einem Anteil von etwa 77,5% aller nicht von der Familie Fuchs oder von OHB als eigene Aktien gehaltenen Aktien entspricht. Nach Abschluss der Transaktion werden KKR und die Familie Fuchs rund 94% aller Anteile halten.Im Segment SPACE SYSTEMS konnte OHB im zurückliegenden Quartal Fortschritte bei mehreren großen Satellitenprojekten erzielen, darunter der erfolgreiche Start und Betrieb des Kommunikationssatelliten Heinrich Hertz. Im Segment AEROSPACE wurden bedeutende Entscheidungen während des Space Summit 2023 der Europäischen Weltraumorganisation ESA getroffen, um das Budget für das Ariane-6-Programm und bestimmte Akteure im Bereich der Trägerraketen zu erhöhen. Im Segment DIGITAL beteiligte sich OHB an dem Start-up UNIO Enterprise GmbH, um vom steigenden Bedarf an Konnektivität, insbesondere im Bereich fahrzeuggebundener Anwendungen, zu profitieren.Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2023 eine Gesamtleistung von 1,176 Milliarden Euro und operative Ergebnisgrößen (EBITDA und EBIT) von 109 Millionen Euro bzw. 70 Millionen Euro. Allerdings bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der Erreichung dieser Prognosen aufgrund verschiedener negativer Einflüsse auf die Profitabilität.Die Aktie von OHB SE wird derzeit von der NuWays AG mit "SELL" bewertet und ein Kursziel von 44 Euro für die nächsten 12 Monate festgelegt. Die Analysten weisen darauf hin, dass das geplante Delisting des Unternehmens und die mögliche Durchführung eines squeeze-out-Verfahrens das Risiko einer zukünftigen Veräußerung der Aktien erhöhen könnten.

Die OHB Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 42,10EUR gehandelt.