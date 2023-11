Adyen-Aktien steigen um 27% nach Veröffentlichung neuer Mittelfristziele - Analysten sehen positives Potenzial

Die Aktien von Adyen haben am Donnerstagvormittag einen kräftigen Anstieg verzeichnet. Der Wert sprang um 27 Prozent auf 887 Euro. Grund für diesen Anstieg waren die am Vorabend veröffentlichten neuen Mittelfristziele des Unternehmens. Trotz des starken Anstiegs liegt der Aktienkurs jedoch immer noch weit unter den Kursen aus dem ersten Halbjahr, als er sich um die 1500 Euro bewegte, bevor er im Spätsommer abstürzte.Analysten von Bryan Garnier führen die Gewinne auf den Kapitalmarkttag und die damit verbundenen Zahlen zurück. Die Aussagen zum dritten Quartal zeigen ermutigende Entwicklungen. Obwohl der Ausblick gesenkt wurde, entspricht er den Konsensschätzungen und ist erreichbar. Insgesamt sind die Angaben zum dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen. Der Ausblick für 2026 wird nun als realistisch angesehen. Die technologischen Lösungen von Adyen werden weiterhin als die besten in der Branche angesehen.Das Investmenthaus Bryan Garnier hat Adyen nach dem Kapitalmarkttag von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel jedoch von 880 auf 850 Euro gesenkt. Die Veranstaltung bot dem Zahlungsdienstleister die Möglichkeit, seine Ziele auf Höhe der Markterwartungen anzupassen. Laut Analyst Paul Charpentier sind diese Ziele nun erreichbar und die größten Sorgen sind bereits im Kurs eingepreist.Insgesamt zeigt sich, dass die Aktien von Adyen nach den neuen Mittelfristzielen einen deutlichen Anstieg verzeichnet haben. Die Aussagen zum dritten Quartal wurden positiv bewertet und der Ausblick für 2026 wird als realistisch angesehen. Trotzdem liegt der Aktienkurs immer noch weit unter den Kursen aus dem ersten Halbjahr. Das Investmenthaus Bryan Garnier hat seine Einschätzung von "Sell" auf "Neutral" angepasst, das Kursziel jedoch gesenkt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktien von Adyen in Zukunft entwickeln werden.

