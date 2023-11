Westwing Group SE verzeichnet starkes Wachstum im dritten Quartal 2023 trotz herausforderndem Marktumfeld

Die Westwing Group SE, Europas führender E-Commerce-Anbieter für Beautiful Living, verzeichnete im dritten Quartal 2023 ein Wachstum trotz eines herausfordernden Marktumfelds. Das Bruttowarenvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5% auf 107 Mio. Euro. Das Unternehmen erzielte das vierte profitable Quartal in Folge mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 3% und einem bereinigten EBITDA von 2,4 Mio. Euro. Der strategisch wichtige Anteil der Westwing Collection am Konzern-GMV stieg auf ein Allzeithoch von 48%. Westwing hat seine Premium-Marke mit einem Relaunch neu aufgestellt und die Kampagne "Live Beautiful" gestartet, um die Markenbekanntheit zu steigern. Das Umsatzwachstum wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 fortgesetzt, und die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2023 wurde angehoben.Die Westwing Group AG veröffentlichte ebenfalls ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2023. Der Umsatz stieg um 5,2% gegenüber dem Vorjahr auf 92,9 Mio. Euro. Die Anzahl der aktiven Kunden wuchs um 0,8% gegenüber dem vorherigen Quartal auf 1,26 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA lag bei 2,4 Mio. Euro, was das vierte profitable Quartal in Folge darstellt. Die Westwing Collection machte 48% des Konzern-GMV aus. Das Unternehmen bestätigte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 und erhöhte die Prognose für das bereinigte EBITDA aufgrund besser als erwarteter vorläufiger Geschäftszahlen für Oktober.Die Analysten der NuWays AG bewerten die Westwing Group AG weiterhin mit "BUY" und erhöhen das Kursziel auf 19,00 Euro. Sie betonen, dass das Unternehmen eine starke Erholung bei Umsatz und Gewinn verzeichnet und die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2023 angehoben hat. Die Analysten sehen vielversprechende Anzeichen für weiteres Wachstum im vierten Quartal 2023 und halten die Prognose für das bereinigte EBITDA für konservativ.

Die Westwing Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 8,47EUR gehandelt.