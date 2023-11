Kurse deutscher Bundesanleihen leicht gesunken - EZB hält an Zinssätzen fest, US-Arbeitsmarkt im Fokus

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag leicht gesunken. Der Euro-Bund-Future, der als Richtwert für die Kurse gilt, fiel um 0,27 Prozent auf 130,46 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,65 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone stiegen die Renditen ebenfalls an. Die als sicher geltenden Staatsanleihen wurden etwas belastet, da die Stimmung am Aktienmarkt freundlich war. Es gab jedoch wenige Impulse in der Eurozone, da am Vormittag keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht wurden.Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, bestätigte die geldpolitische Haltung der Währungshüter. Er erklärte, dass es noch zu früh für perspektivische Zinssenkungen sei. Das Ziel der EZB sei es, die Leitzinsen ausreichend lange auf dem aktuellen Niveau zu halten, um die Teuerung auf den Zielwert von zwei Prozent zu drücken. Die Inflationsrate ist in den letzten Monaten deutlich auf 2,9 Prozent gefallen, aber Ökonomen gehen davon aus, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis sie den Zielwert erreicht.In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken, was ein wenig stärker war als erwartet. Die Zahlen lagen jedoch im Rahmen der Erwartungen und hatten keinen nachhaltigen Einfluss auf den Markt. Die US-Notenbank Fed beobachtet den Arbeitsmarkt genau, da er die Lohnentwicklung und damit auch die Inflation beeinflusst.Am Freitag sind die Kurse deutscher Bundesanleihen etwas gefallen. Der Euro-Bund-Future sank um 0,22 Prozent auf 129,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,73 Prozent. Es wurden nur wenige Konjunkturdaten in der Eurozone veröffentlicht. In Italien stagnierte die Industrieproduktion im September, während Volkswirte einen leichten Rückgang erwartet hatten. Am Nachmittag wird die Konsumstimmung in den USA beachtet, da die Uni Michigan ihre Umfrage veröffentlicht. Die Inflationserwartungen der Verbraucher sind für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed wichtig.Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag leicht gesunken. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 129,72 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,72 Prozent. Es wurden nur wenige Konjunkturdaten in der Eurozone veröffentlicht. In Italien stagnierte die Industrieproduktion im September, während Volkswirte einen leichten Rückgang erwartet hatten. Die Konsumstimmung der US-Verbraucher lieferte kein eindeutiges Bild. Die Inflationserwartungen der Verbraucher stiegen jedoch unerwartet.Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag leicht gesunken. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,18 Prozent auf 130,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,64 Prozent. Die als sicher geltenden Staatsanleihen wurden etwas belastet, da die Stimmung am Aktienmarkt freundlich war. Es gab jedoch wenig Impulse, da am Vormittag keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht wurden.Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, bestätigte die geldpolitische Haltung der Währungshüter. Er erklärte, dass es noch zu früh für perspektivische Zinssenkungen sei. Das Ziel der EZB sei es, die Leitzinsen ausreichend lange auf dem aktuellen Niveau zu halten, um die Teuerung auf den Zielwert von zwei Prozent zu drücken. Die Inflationsrate ist in den letzten Monaten deutlich auf 2,9 Prozent gefallen, aber Ökonomen gehen davon aus, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis sie den Zielwert erreicht.Am Nachmittag könnten die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt für Bewegung sorgen. Es stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Am Abend wird der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, auf einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds (IWF) sprechen.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 129,7EUR gehandelt.