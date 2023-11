Zeal Network Aktien steigen um 4% - Umsatz im dritten Quartal über Erwartungen

Die Aktien von Zeal Network sind am Donnerstag im späten Xetra-Handel um vier Prozent auf 31,20 Euro gestiegen. Der Anbieter von Online-Lotterien hatte den operativen Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres trotz deutlich höherer Werbekosten gesteigert. Analyst Henrik Paganetty von Jefferies bezeichnete die Zahlen des Unternehmens als gut. So sei der Umsatz im dritten Quartal auf Jahressicht um fast ein Viertel gestiegen und damit etwas stärker als von ihm erwartet. Der wesentliche Antreiber sei die positive Entwicklung der Jackpots im September gewesen.Die Aktien von Zeal Network sind am Donnerstag im späten Xetra-Handel um vier Prozent auf 31,20 Euro gestiegen. Der Anbieter von Online-Lotterien hatte den operativen Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres trotz deutlich höherer Werbekosten gesteigert. Analyst Henrik Paganetty von Jefferies bezeichnete die Zahlen des Unternehmens als gut. So sei der Umsatz im dritten Quartal auf Jahressicht um fast ein Viertel gestiegen und damit etwas stärker als von ihm erwartet. Der wesentliche Antreiber sei die positive Entwicklung der Jackpots im September gewesen.Die Aktien von Zeal Network sind am Donnerstag im späten Xetra-Handel um vier Prozent auf 31,20 Euro gestiegen. Der Anbieter von Online-Lotterien hatte den operativen Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres trotz deutlich höherer Werbekosten gesteigert. Analyst Henrik Paganetty von Jefferies bezeichnete die Zahlen des Unternehmens als gut. So sei der Umsatz im dritten Quartal auf Jahressicht um fast ein Viertel gestiegen und damit etwas stärker als von ihm erwartet. Der wesentliche Antreiber sei die positive Entwicklung der Jackpots im September gewesen.Die Aktien von Zeal Network sind am Donnerstag im späten Xetra-Handel um vier Prozent auf 31,20 Euro gestiegen. Der Anbieter von Online-Lotterien hatte den operativen Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres trotz deutlich höherer Werbekosten gesteigert. Analyst Henrik Paganetty von Jefferies bezeichnete die Zahlen des Unternehmens als gut. So sei der Umsatz im dritten Quartal auf Jahressicht um fast ein Viertel gestiegen und damit etwas stärker als von ihm erwartet. Der wesentliche Antreiber sei die positive Entwicklung der Jackpots im September gewesen.Der Anbieter von Online-Lotterien, Zeal Network, verzeichnete trotz höherer Werbekosten einen Anstieg des operativen Gewinns in den ersten neun Monaten des Jahres. Die Aktien des Unternehmens stiegen um vier Prozent auf 31,20 Euro. Der Umsatz im dritten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel, was stärker war als erwartet. Die positive Entwicklung der Jackpots im September war der Haupttreiber für das Wachstum. Analyst Henrik Paganetty von Jefferies bezeichnete die Zahlen des Unternehmens als gut.Die Aktien von Zeal Network sind am Donnerstag im späten Xetra-Handel um vier Prozent auf 31,20 Euro gestiegen. Der Anbieter von Online-Lotterien hatte den operativen Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres trotz deutlich höherer Werbekosten gesteigert. Analyst Henrik Paganetty von Jefferies bezeichnete die Zahlen des Unternehmens als gut. So sei der Umsatz im dritten Quartal auf Jahressicht um fast ein Viertel gestiegen und damit etwas stärker als von ihm erwartet. Der wesentliche Antreiber sei die positive Entwicklung der Jackpots im September gewesen.

Die ZEAL Network Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,53 % und einem Kurs von 31,45EUR gehandelt.