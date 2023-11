Compugroup Medical: Solide Quartalszahlen und positive Reaktion an der Börse

Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter Compugroup verzeichnete im dritten Quartal ein abgeflautes Wachstum. Der Umsatz lag mit 285,7 Millionen Euro nur knapp über dem des Vorjahreszeitraums. In den ersten neun Monaten konnte das Unternehmen jedoch ein Umsatzplus von zehn Prozent verzeichnen, bereinigt um Effekte aus Übernahmen und Wechselkursveränderungen waren es acht Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg im dritten Quartal um zwei Prozent auf 62,2 Millionen Euro an, die operative Marge erhöhte sich um einen Prozentpunkt auf 22 Prozent. Insgesamt stehen nach neun Monaten 195,2 Millionen Euro beim operativen Ergebnis in den Büchern. Die Prognosen für das Jahr 2023 wurden bestätigt, es wird ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von etwa 5 Prozent erwartet und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 260 bis 300 Millionen Euro.Die Quartalszahlen von Compugroup Medical fanden an der Börse Anklang. Nach einem schwachen Start mit einem Kursrutsch bis auf 34,24 Euro drehten die Aktien ins Plus und notierten am Nachmittag mit 35,96 Euro 2,39 Prozent über dem Vortagesschluss. Experten bewerteten die Resultate als solide, insbesondere angesichts der hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr. Zudem sollte das Unternehmen sein Jahresgewinnziel erreichen, wobei das untere Ende der Spanne als wenig ambitioniert und die Mitte als erreichbar angesehen wurde. Auch Analysten äußerten sich positiv und stellten fest, dass Compugroup im dritten Quartal sogar etwas besser abgeschnitten habe als erwartet.Insgesamt zeigt sich, dass Compugroup Medical trotz des abgeflauten Wachstums im dritten Quartal solide Ergebnisse erzielt hat. Die bestätigten Prognosen für das Jahr 2023 und die positive Reaktion an der Börse deuten darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin auf einem guten Kurs ist.

Die CompuGroup Medical Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 34,60EUR gehandelt.