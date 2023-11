EU-Haushalt: Neue Finanzierungsquellen für Corona-Aufbauprogramm - Milliardenbeträge erwartet!

Das Europaparlament hat sich für neue Finanzierungsquellen für den EU-Haushalt ausgesprochen. Die Abgeordneten haben ihre Position zum EU-Eigenmittelsystem verabschiedet und planen drei neue Einnahmequellen: Einnahmen aus dem Emissionshandel, Mittel aus dem Grenzausgleichsmechanismus für Kohlendioxid und Einnahmen aus der globalen Mindeststeuer auf Unternehmensgewinne. Diese neuen Einnahmequellen sollen dazu dienen, die Milliardenkosten für das Corona-Aufbauprogramm zu decken. Laut Schätzungen der EU-Kommission könnten sie jährlich zwischen 15,8 und 17,3 Milliarden Euro einbringen. Die Stellungnahme des Parlaments ist jedoch nicht bindend, da die EU-Mitgliedstaaten sich einstimmig auf eine Reform des Gesetzes zur Regelung der EU-Einnahmen einigen und diese in ihren Ländern umsetzen müssen.Die Bundesregierung plant eine Senkung der Stromsteuer für die Jahre 2024 und 2025. Eine Einigung über eine Senkung für die Jahre 2026 bis 2028 ist abhängig von einer Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt. Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) haben in der ersten Runde zu keiner Einigung geführt. Die Verhandlungen sollen jedoch nächste Woche fortgesetzt werden. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist leicht gesunken.Experten des Forschungszentrums Jülich halten es weiterhin für möglich, dass Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral wird. Um die Ziele des Klimaschutzgesetzes zu erreichen, müssen jedoch bis 2030 umfangreiche Maßnahmen in allen Bereichen umgesetzt werden. Dazu gehören der Ausbau von erneuerbaren Energien, die Steigerung der Energieeffizienz, der Einsatz von Wärmepumpen und Gebäudedämmung sowie die verstärkte Nutzung von Biomasse. Die Forscher betonen auch die Notwendigkeit der CO2-Speicherung, um die Klimaziele zu erreichen.

Kohlendioxid wird aktuell mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 86,50EUR gehandelt.