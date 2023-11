RHÖN-KLINIKUM AG steigert Umsatz um 21,7 Mio. Euro und Konzerngewinn um 33,7% - Prognose für 2023 bestätigt!

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ihre Umsatzerlöse um 21,7 Millionen Euro auf 1.089,0 Millionen Euro gesteigert. Dies entspricht einem Anstieg von 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Trotz des Wegfalls der Erstattungen des Gesetzgebers im Zusammenhang mit der COVID-19-Gesetzgebung konnte das Unternehmen seinen Konzerngewinn um 33,7 Prozent auf 23,8 Millionen Euro steigern. Das EBITDA lag mit 73,4 Millionen Euro um 4,1 Prozent unter dem Vorjahresniveau.Der Materialaufwand ist um 30,6 Millionen Euro bzw. 9,3 Prozent gestiegen, was auf gestiegene Bezugspreise zurückzuführen ist. In den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns wurden von Januar bis September 2023 insgesamt 664.594 Patienten ambulant und stationär behandelt, was einem Anstieg von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.Die RHÖN-KLINIKUM AG sieht sich gut aufgestellt, um den bevorstehenden Herausforderungen durch geopolitische Risiken, steigende Energie- und Rohstoffpreise sowie die bevorstehende Krankenhausreform zu begegnen. Das Unternehmen bestätigt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 und erwartet einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. Das EBITDA wird voraussichtlich zwischen 103 Millionen Euro und 109 Millionen Euro liegen.Es wird darauf hingewiesen, dass der Ausblick mit erheblichen Unsicherheiten verbunden ist, darunter geopolitische Risiken, die Auswirkungen der Inflation auf die Kostenentwicklung, die gesamtwirtschaftliche Lage und mögliche regulatorische Eingriffe, die sich auf die Vergütungsstruktur auswirken könnten.Die RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland und behandelt jährlich über 855.000 Patienten an fünf Standorten. Das Unternehmen verfolgt das innovative RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum und setzt den schrittweisen digitalen Wandel fort. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.

