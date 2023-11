Stabilus trotzt schwierigem Umfeld: Umsatz steigt um 9% auf 1,2 Mrd. Euro - Optimistische Prognose für 2024

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz eines schwierigen Umfelds in allen Absatzregionen ein Wachstum verzeichnen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp 9 Prozent auf gut 1,2 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern stieg leicht auf 158,4 Millionen Euro, jedoch sank die Profitabilität um einen Prozentpunkt auf 13 Prozent. Der Gewinn ging um eine Million Euro auf 103,3 Millionen Euro zurück. Trotzdem zeigt sich Stabilus-Lenker Michael Büchsner optimistisch für das kommende Geschäftsjahr, insbesondere aufgrund der Umwälzungen im Hauptwerk und der kürzlich angekündigten Übernahme des US-Unternehmens Destaco. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzanstieg auf 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro und eine bereinigte Betriebsmarge von 13 bis 14 Prozent. Die Prognose beinhaltet auch die Effekte aus der Konsolidierung der Amerikaner, einschließlich der erwarteten Integrationskosten.Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Stabilus nach vorläufigen Zahlen ein Umsatzwachstum von 8,9 Prozent auf 1.215,3 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT betrug 158,4 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge lag bei 13,0 Prozent. Der Gewinn belief sich auf 103,3 Millionen Euro, während der bereinigte freie Cashflow deutlich auf 107,3 Millionen Euro gesteigert wurde. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 13 bis 14 Prozent. Die Prognose basiert auf der Annahme, dass die Akquisition von DESTACO bis Ende Februar 2024 abgeschlossen sein wird und beinhaltet die Effekte aus der Konsolidierung von DESTACO sowie erwartete Integrationskosten.Stabilus konnte in allen Regionen ein Umsatzwachstum verzeichnen. In der Region EMEA stieg der Umsatz um 5,8 Prozent auf 496,6 Millionen Euro, in der Region Americas um 16,3 Prozent auf 450,5 Millionen Euro und in der Region Asien-Pazifik um 3,4 Prozent auf 268,2 Millionen Euro. Das Unternehmen verzeichnete auch ein starkes Wachstum in den Geschäftseinheiten Automotive Powerise und Industrial. Die Geschäftseinheit Automotive Powerise verzeichnete ein organisches Umsatzwachstum von 11,4 Prozent, während die Geschäftseinheit Industrial organisch um 7,6 Prozent wuchs.Der CEO von Stabilus, Dr. Michael Büchsner, zeigte sich zufrieden mit dem organischen Wachstum des Unternehmens und betonte die strategischen Impulse, die durch die Übernahme von DESTACO und andere Maßnahmen gesetzt wurden. Das Unternehmen strebt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Industrie- und Automotive-Umsätzen bei einem Gesamtumsatz von 2 Milliarden Euro bis zum Geschäftsjahr 2030 an. Mit der geplanten Übernahme von DESTACO im ersten Halbjahr 2024 soll dieses Ziel näher rücken. Trotz der aktuellen Unsicherheiten im makroökonomischen und geopolitischen Umfeld erwartet das Unternehmen weiterhin ein Wachstum über den vergleichenden Wirtschaftsindikatoren. Die finalen Zahlen und der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 werden am 15. Dezember 2023 veröffentlicht.

