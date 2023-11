Erfolgreiche Nachhaltigkeitsanleihe: OeKB finanziert Umwelt- und Sozialprojekte mit 500 Mio. Euro

Die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) hat erfolgreich ihre vierte Nachhaltigkeitsanleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro begeben. Die Emissionserlöse werden zu 85 % für die Finanzierung von Umweltprojekten und zu 15 % für Sozialprojekte verwendet. Die Mittelvergabe erfolgt gemäß den Richtlinien des Sustainable Financing Frameworks. Seit Oktober 2019 hat die OeKB insgesamt rund 1,6 Mrd. Euro auf den internationalen Kapitalmärkten emittiert, um Umwelt- und Sozialprojekte zu finanzieren. Die Laufzeit der Nachhaltigkeitsanleihe beträgt fünf Jahre.Die Netto-Emissionserlöse des vierten Sustainability Bonds werden zu 85 % für Umweltprojekte und zu 15 % für Sozialprojekte verwendet. Die Umweltprojekte umfassen unter anderem Pollution Prevention and Control, Renewable Energy, Circular Economy, Energy Efficiency, Clean Transportation und Green Buildings. Die Sozialprojekte umfassen Promotion Employment und Access to essential services.Die OeKB treibt ihr Engagement im Bereich Sustainable Finance auch mit weiteren Aktivitäten voran. Die Mittel aus der Nachhaltigkeitsanleihe fließen unter anderem in den Bereich Erneuerbare Energien. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Finanzen hat die OeKB im Februar eine attraktive Finanzierung für Exportunternehmen und deren Zulieferer vorgestellt, um den Umstieg auf Erneuerbare Energien zu unterstützen. Zudem bietet die OeKB mit dem OeKB ESG Data Hub eine zentrale Online-Plattform zur Erfassung der Nachhaltigkeitsdaten von Unternehmen an.Die fünfjährige Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Mio. Euro konnte zu attraktiven Konditionen gepreist werden. Der Kupon beträgt 3,125 % bei einem Re-offer-Emissionskurs von 99,95 %. Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody's und Standard & Poor's ein Rating von Aa1 bzw. AA+.Die OeKB Gruppe erbringt wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft. Sie bietet Dienstleistungen für den Energiemarkt an und ist Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. Die Aktivitäten der OeKB haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen und stärken den Standort Österreich.In einer weiteren Meldung gibt die Swiss Merchant Group AG bekannt, dass sie eine 8%-Schweizer Franken Emission mit einer Laufzeit von fünf Jahren und monatlicher Zinszahlung begeben wird. Die Emittentin plant ein Gesamtvolumen von bis zu CHF 7 Millionen an der Obligation auszugeben. Die Anleihe ermöglicht den Obligationären eine monatliche Zinszahlung und bietet somit eine inflationsgeschützte Anlage. Die Swiss Merchant Group AG ist eine private Investmentgesellschaft mit Sitz in der Schweiz, die auf nachhaltige Investments spezialisiert ist.

