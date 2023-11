Shelly Group AD lädt Investoren und Analysten zum Earnings Webcast ein - Präsentation der ungeprüften Ergebnisse für 9M 2023

Die Shelly Group AD, ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, lädt Investoren und Analysten zu einem Earnings Webcast/Call ein. Dieser findet am 14. November 2023 um 09:00 Uhr MEZ statt und dient der Erläuterung der ungeprüften konsolidierten Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2023. Die Veröffentlichung der ungeprüften Ergebnisse erfolgt am 13. November 2023 nach Handelsschluss.Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden im Rahmen des Webcasts die Ergebnisse für 9M 2023 präsentieren und erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten. Interessierte können sich für die Teilnahme unter dem Link "Shelly Group - Earnings Call Unaudited 9M 2023" registrieren.Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler zusammen. Die Gruppe besteht aus sechs Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland, Slowenien, China und den USA. Die Produkte der Shelly Group sind bereits auf über 100 Märkten vertreten. Das Unternehmen ist seit Dezember 2016 an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet und seit November 2021 auch an der Frankfurter Börse unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.Des Weiteren hat der Verwaltungsrat der Shelly Group AD beschlossen, den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung die Einleitung eines Verfahrens zur Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) vorzuschlagen. Dies soll durch Änderung der Rechtsform von einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Bulgarien erfolgen. Zudem wird ein Wechsel im Verwaltungsrat vorgeschlagen, bei dem Christoph Vilanek den Vorsitz übernehmen soll. Die außerordentliche Hauptversammlung soll über diese Vorschläge entscheiden.Für weitere Informationen steht Investor Relations Kontakt Sven Pauly von der CROSS ALLIANCE communication GmbH zur Verfügung. Die Kontaktdaten lauten: Telefon: +49 89 125 09 0331, E-Mail: sp@crossalliance.de, Website: www.crossalliance.de.

Die Shelly Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 40,80BGN gehandelt.