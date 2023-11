Gehring-Montgomery übernimmt Wachssparte von Strohmeyer & Arpe und stärkt Position auf dem US-Markt

Gehring Montgomery, ein führender Chemiedistributeur in den USA, hat die Übernahme der Wachssparte von Strohmeyer & Arpe für den US-Markt bekannt gegeben. Gehring-Montgomery ist Teil der TER Chemicals Distribution Group und spezialisiert auf Chemiedistribution, Kunststoffdistribution und -verarbeitung, Wachsveredelung und Klebstoffproduktion. Die Übernahme der Wachssparte von Strohmeyer & Arpe stellt eine bedeutende Erweiterung des Produktportfolios im Bereich Carnaubawachs dar und stärkt die Position von Gehring-Montgomery auf dem US-Markt. Mark S. Bitting, Managing Director von Gehring Montgomery, äußerte sich begeistert über die Akquisition und betonte, dass sie perfekt zur Wachstumsstrategie des Unternehmens passe.Während der Übergangsphase werden Strohmeyer & Arpe und Präsident Charlie Kocot Gehring-Montgomery aktiv unterstützen, um eine nahtlose Integration der Wachsabteilung zu gewährleisten. Alle bestehenden Verträge und Vereinbarungen von Strohmeyer & Arpe werden auf Gehring Montgomery übergehen. Charlie Kocot, Präsident von Strohmeyer & Arpe, äußerte sein Vertrauen in Gehring Montgomery und betonte, dass das Geschäft in kompetenten Händen liege.Gehring-Montgomery, Inc. wächst weiter in den USA mit Büros und Lagern in verschiedenen Bundesstaaten. Das Unternehmen ist bekannt als "Distributor of Choice" und hat in den letzten drei Jahren in Folge das EcoVadis-Rating in Gold erhalten.In einem anderen Artikel wird der Konjunktur- und Kapitalmarktausblick von Helaba Research & Advisory für das kommende Jahr vorgestellt. Der Ausblick trägt das Motto "Weltwirtschaft im Umschaltspiel" und betont die Bedeutung von Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in der Wirtschaft. Die deutsche Volkswirtschaft wird voraussichtlich um 1,3 Prozent wachsen, während die Inflationsrate zurückgehen wird. Geopolitische Risiken bleiben bestehen und könnten sich auf das Preisniveau und den internationalen Handel auswirken. Der Ausblick enthält auch alternative Szenarien, darunter ein negatives Szenario mit einer Rezession und ein positives Szenario mit einem Wachstum von rund 2 Prozent für die deutsche Wirtschaft.Der Jahresausblick steht online zur Verfügung und enthält zusätzliche multimediale Inhalte.

