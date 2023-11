MEDICA und COMPAMED 2023 Düsseldorf steht bis Donnerstag im Blickpunkt der weltweiten Gesundheitswirtschaft

Düsseldorf (ots) - Am Montag startet in Düsseldorf die weltführende Medizinmesse

MEDICA 2023 (https://www.medica.de) mit mehr als 5.300 ausstellenden Unternehmen

aus fast 70 Nationen und der Auftaktveranstaltung zum begleitenden 46. Deutschen

Krankenhaustag (https://www.medica.de/dkt1) , an der Bundesgesundheitsminister

Karl Lauterbach (digital zugeschaltet) und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef

Laumann teilnehmen werden. Parallel zur MEDICA findet die COMPAMED 2023

(https://www.compamed.de) statt. Als international führende Fachmesse für den

Zulieferbereich der Medizintechnikindustrie zählt sie rund 730 Beteiligungen aus

39 Staaten (Laufzeit MEDICA + COMPAMED: 13. - 16. November 2023).



Nach Themenwelten gegliedert zeigt die MEDICA ein umfassendes Angebot für eine

moderne Versorgung in Arztpraxen und Kliniken: von Labortechnik und Diagnostika,

Medizintechnik und Elektromedizin, Bedarfs- und Verbrauchsartikeln,

Physiotherapieverfahren und Orthopädietechnik bis hin zu IT-Lösungen.