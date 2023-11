Verdi weitet Warnstreiks im öffentlichen Dienst aus

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder einstellen. "Wir weiten die Warnstreiks aus", sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, der "Süddeutschen Zeitung" (SZ). So kündigte die Gewerkschaft in einer Mitteilung an, dass ab diesem Montag etwa in Hamburg unter anderem die Beschäftigten aus den Bezirksämtern, Schulen und der Feuerwehr in den Ausstand treten.

Weiter sagte Werneke der Zeitung: "Insbesondere in den beiden Wochen vor dem nächsten Verhandlungstermin am 7. und 8. Dezember werden die Kitas bestreikt, die unter den Tarifvertrag der Länder fallen, das betrifft vor allem Berlin." Auch weitere Beschäftigte in der sozialen Arbeit und an Unikliniken würden zum Warnstreik aufgerufen. "Das kann dazu führen, dass in einigen Kliniken nicht-akute Operationen verschoben werden müssen." Eine Notversorgung werde gewährleistet.