Sondergipfel fordert internationale Friedenskonferenz zum Gaza-Krieg

RIAD (dpa-AFX) - Mit einem seltenen Sondergipfel haben fast 60 arabische und weitere islamische Staaten ein Ende der "barbarischen" Angriffe Israels im Gazastreifen gefordert und eine baldige Friedenskonferenz angeregt. In einer 31 Punkte umfassenden Abschlusserklärung forderten die Teilnehmer am Samstag in Riad ein Ende der Waffenexporte an Israel und eine Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Israel wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen.

Die angedachte Konferenz müsse so schnell wie möglich abgehalten werden, um einen Friedensprozess "auf der Grundlage des Völkerrechts und internationaler Beschlüsse" in Gang zu bringen. Die Teilnehmer sprachen von einer "Doppelmoral bei der Anwendung des Völkerrechts". Dieser "Zwiespalt untergräbt ernsthaft die Glaubwürdigkeit der Länder, die Israel von internationalem Recht abschirmen", heißt es in der Erklärung. Hier zweierlei Standards anzuwenden, würde auch zu einem "Bruch zwischen Völkern und Kulturen" führen.