Israel warnt Hisbollah scharf - Miliz 'spielt mit dem Feuer'

TEL AVIV (dpa-AFX) - Angesichts fortwährender Angriffe aus dem nördlichen Nachbarland hat Israel am Samstagabend scharfe Warnungen in Richtung Libanon ausgesprochen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, er habe die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah gewarnt. "Macht nicht den Fehler, in den Krieg einzusteigen. Das wäre der Fehler eures Lebens", sagte der Regierungschef. "Euer Einstieg in den Krieg wird das Schicksal des Libanons besiegeln."

Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant sagte, an der Nordgrenze seines Landes hätten sich "die Provokationen in Aggression verwandelt". Er warnte: "Die Hisbollah spielt mit dem Feuer."