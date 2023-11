Wirtschaft Woidke verlangt Plan für "Stromversorgung der Zukunft"

Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) geht das geplante Strompreispaket des Bundes nicht weit genug. "Die Bundesregierung muss endlich einen Plan für die Stromversorgung der Zukunft vorlegen", sagte Woidke dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe).



"Es kann doch nicht sein, dass wir von Klimaneutralität reden, zugleich aber jetzt wie in meiner Heimat wieder zwei bereits 2017 stillgelegte Blöcke des Kohlekraftwerks Jänschwalde hochfahren müssen, um die Stromversorgung zu sichern." Es müsse jetzt schnell geklärt werden, woher der Strom in den nächsten zehn Jahren komme und wie hoch der Preis sein dürfe. "Wir können uns die Unsicherheiten in der Wirtschaft nicht mehr leisten", mahnte Woidke.