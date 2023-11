Die US-Inflationsdaten, die am kommenden Dienstag veröffentlicht werden, könnten die Richtung der US-Börsen bestimmen. Wenn die Inflationsrate unter den Erwartungen liegt, könnten die Zinsängste abnehmen und die Jahresendrallye an Schwung gewinnen. Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft und ihren Ausblick von "stabil" auf "negativ" gesenkt, was auf die politische Polarisierung im Kongress zurückzuführen ist. Die Agentur bezweifelt, dass die Regierung einen Plan zur Reduzierung der Staatsverschuldung aufstellen kann. Nvidia könnte durch ein mögliches Exportverbot nach China sieben Milliarden Dollar verlieren. Es wird berichtet, dass das Unternehmen drei Chips vorstellen wird, die nicht unter das Exportverbot fallen. In der kommenden Woche werden auch einige Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlichen, darunter Siemens, Walmart und General Motors. Der DAX könnte von den US-Inflationsdaten beeinflusst werden. Wenn die amerikanischen Verbraucherpreise die US-Indizes belasten, könnte auch der DAX diesem Trend folgen.