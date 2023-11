Berliner Morgenpost Fatale Liebe zum Bargeld / ein Kommentar von Dominik Barth über digitale Bezahlweisen

Berlin (ots) - In London wundert man sich als deutscher Tourist mitunter. Pubs

und Restaurants haben Münzen und Scheine aus ihren Kassensystemen verbannt und

Straßenmusiker und Obdachlose häufig mobile Kartenterminals vor sich aufgebaut.

Passanten spenden so bargeldlos.



Die Normalität in der britischen Hauptstadt scheint in Deutschland undenkbar.

Die Bundesbürger lieben ihr Bargeld. Auch wenn Umfragen belegen, dass digitale

und bargeldlose Bezahlangebote häufiger und vor allem von jungen Menschen

verstärkt genutzt werden, lassen sich Münzen und Scheine nicht vollständig aus

den Geldbörsen der Deutschen verbannen. Das muss man verstehen.