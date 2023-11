PEKING, 13. November 2023 /PRNewswire/ -- China gab bekannt, dass es weiterhin einen personenzentrierten Ansatz verfolgen und Fortschritte bei der Verbesserung von Katastrophenschutz, -eindämmung und -hilfe beschleunigen wird, nachdem Peking, die Provinz Hebei und mehrere andere Teile des Landes von Überschwemmungen und geologischen Katastrophen betroffen waren, die von extremen Regenfällen Ende Juli und Anfang August verursacht wurden.

Am Freitag besuchte der chinesische Präsident Xi Jinping die Gebiete in Peking und der Provinz Hebei, die in diesem Sommer von Überschwemmungen betroffen waren, und machte sich ein Bild von den Projekten zum Wiederaufbau. Während im Norden Chinas der Winter naht, forderte Xi eine Verdopplung der Bemühungen, Sicherheitslücken und Schwachstellen zu stärken und gleichzeitig den Fortschritt bei der Verbesserung von Hochwasserschutz- und Katastrophenschutzsystemen zu beschleunigen.