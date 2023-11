CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Rentenentwicklung:

Weil die Menschen glücklicherweise älter werden, muss auch das Renteneintrittsalter weiter steigen. Der Vorschlag der Wirtschaftsweisen, das Rentenalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, ist gut. Eine höhere Lebenserwartung von einem Jahr würde zur Folge haben, dass man acht Monate länger arbeitet und vier Monate länger in Rente ist. Ist das - wenn es für diejenigen, die körperlich nicht mehr können, Auswege gibt - so unzumutbar? Die nächste Regierung wird der Lösung dieser Fragen nicht mehr so leicht ausweichen können wie diese.