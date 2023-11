DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Regierungsfähigkeit der Grünen:

Es kostet die Grünen viel Zustimmung, wie sie sich seit Monaten präsentieren, mit ihrer Abwehrhaltung gegen eine längere Laufzeit der Atomkraftwerke, einem schlecht gemachten Heizungsgesetz und ihrem unklaren Kurs bei der Flüchtlingspolitik. Als einer der wenigen in ihrem Kreis hat das der baden-württembergische Finanzminister DanyalBayaz erkannt, viele andere sehen die Bedeutung der Grünen eher verkannt. Bayaz mahnt: Es sei Zeit, sich selbstkritisch zu fragen, warum einstige Koalitionspartner die Grünen weniger als moderne Kraft der Veränderung wahrnehmen, sondern offenbar als Belastung in schwierigen Zeiten. Es ist Zeit für mehr Selbstkritik. Gelegenheit, sich als ernst zu nehmende Regierungspartei zu präsentieren, hat die Partei auf ihrem anstehenden Bundesparteitag in gut zehn Tagen. Verpasst sie diese Chance, verspielt sie ihren Ruf weiter./yyzz/DP/mis