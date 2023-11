FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu FDP:

Die Ampel-Alternativen für die FDP hießen GroKo, Jamaika oder Neuwahlen. Ersteres bedeutete Opposition. Zweiteres ein erneutes Bündnis mit den Grünen, also eine Fortsetzung des Ampeltheaters, bei letzterem droht das Ausscheiden aus dem Parlament. Zwar hat Parteichef Christian Lindner bereits angedeutet, dass auch seine Leidensfähigkeit in der Ampel begrenzt sei. Als Stratege weiß er jedoch um seine begrenzten Optionen, die Parteioberen stehen daher allesamt zur Koalition. Anders verhält es sich offenbar bei zahlreichen FDP-Mitgliedern, die einen Mitgliederentscheid über einen Ausstieg aus der Ampel erzwingen wollen. Zuletzt hatte es 2011 einen solchen Entscheid in der Partei gegeben, damals gegen den Euro-Rettungsschirm. Die Abstimmung scheiterte zwar. Sie stürzte die Liberalen jedoch in eine tiefe Krise, die letztlich in die außerparlamentarische Opposition führte.