FRANKFURT (dpa-AFX) - Statistisch betrachtet, stehen die Chancen für weitere Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt auch in der neuen Woche gut. In den vergangenen zehn Jahren war der Monat November aus Anlegersicht erfreulich, ging es doch mit dem Dax im Schnitt um dreieinhalb Prozent nach oben. Das durchschnittliche Minus in Novembermonaten mit Verlusten war überschaubar.

Auch in diesem Jahr hat der November gut begonnen, der Dax erreichte am Donnerstag den höchsten Stand seit vier Wochen. Die Commerzbank macht hierfür "in der Breite positiv aufgenommene Quartalsdaten und den Zinsoptimismus in den USA" verantwortlich.