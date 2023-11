BUKAREST (dpa-AFX) - In Rumänien beginnt an diesem Montag die Ausbildung von ukrainischen Piloten an Kampfjets vom amerikanischen Typ F-16. Der rumänische Verteidigungsminister Angel Tilvar und seine niederländische Amtskollegin Kajsa Ollongren eröffnen um 11.00 Uhr (MEZ) in der Luftwaffenbasis Fetesti, 150 Kilometer östlich von Bukarest, das Europäische F-16-Trainings-Zentrum (EFTC).

Ausbildung von Ukrainern an F-16-Kampfjets beginnt in Rumänien

