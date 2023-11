US-Verteidigungsminister Austin zu Sicherheitsberatungen in Seoul

SEOUL (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nimmt am Montag in Südkorea an den jährlichen Sicherheitsberatungen beider verbündeten Länder teil. Beim Treffen Austins mit seinem Kollegen Shin Won Sik in der Hauptstadt Seoul stehen die Stärkung der Verteidigungskooperation und die wachsenden Spannungen mit Nordkorea im Mittelpunkt. Beide Länder fühlen sich durch Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramme direkt bedroht.

Erwartet wird, dass Austin auch die Sicherheitszusagen Washingtons einschließlich der erweiterten Abschreckung bekräftigen wird. Unter erweiterter Abschreckung verstehen die USA die gesamte Bandbreite ihrer militärischen Fähigkeiten zur Verteidigung Südkoreas - auch der nuklearen. Austins Besuch in der Region steht nach Angaben seines Ministeriums auch im Zusammenhang mit dem strategischen Ziel der USA, die Sicherheitsarchitektur im indopazifischen Raum stärken zu wollen. Austin war zuvor in Indien. Nach dem Besuch in Südkorea reist er nach Indonesien./dg/DP/mis