DDN stellt mit Infinia die nächste Generation von Software-definiertem Storage für KI- und Cloud-Anforderungen vor

DDN Infinia verbindet skalierbare Mandantenfähigkeit, Containerisierung und ein Höchstmaß an Geschwindigkeit und Effizienz – wie Kunden es von DDN-Systemen erwarten – mit einfacher Verwaltung und leistungsstarken Sicherheitsattributen. Die neuartige Architektur beschleunigt und vereinfacht Workflows für das Datenmanagement von heute und morgen, von generativer KI und großen Sprachmodellen (LLM) bis hin zu vielseitigen und komplexen Verlagerungen von Workflows vom Edge zu Rechenzentren und in die Cloud.

KI-Daten – eine wachsende Herausforderung

Unternehmen müssen verschiedene Datenquellen an mehreren Standorten verwalten; vor Ort, am Edge und in mehreren Cloud-Umgebungen. Hinzu kommen unterschiedliche Systeme für verschiedene Anwendungen und der gemeinsame Zugriff auf Datenquellen. Daten werden in der Regel am Edge erzeugt und müssen dann zwischen dem Edge und dem Rechenzentrum übertragen werden, um genutzt werden zu können. Der zunehmende Bedarf an verteilten, unstrukturierten Daten erfordert Metadaten-Tagging. Nur so kann eine schnelle, effiziente und sichere Übertragung gewährleistet werden.

Zusätzliche Herausforderungen, wie steigende Energiekosten und begrenzter Platz im Rechenzentrum, zwingen Unternehmen dazu, alle Ressourcen zu optimieren und voll auszuschöpfen. Auch deshalb muss Storage so effizient wie möglich betrieben werden. Die integrierten Kernfunktionen von DDN Infinia beseitigen Hardware-Abhängigkeiten und erfüllen die Anforderungen an ein sicheres unternehmensweites KI-Datenmanagement.

„Das Datenmanagement ist extrem komplex geworden. Der Markt verlangt nach einem neuen Paradigma, das die Herausforderungen des schnell wachsenden KI-Datenvolumens löst – sicher, mandantenfähig, energieeffizient und kostengünstig", sagt Dr. James Coomer, SVP of Products bei DDN. „Unternehmen müssen verschiedene Datentypen zusammenführen, die von zahlreichen Sensoren und Quellen an verteilten Standorten gesammelt werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass die daraus resultierenden Daten verwaltbar, sicher und für die Bedürfnisse der Geschäfts– und Datenverarbeitungsprozesse verfügbar sind. DDN Infinia wurde konsequent mit dem Ziel entwickelt, diese Anforderungen zu erfüllen."