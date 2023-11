CHENGDU, China, 13. November 2023 /PRNewswire/ -- Am 11. November begeisterte der italienische Künstler Giacomo Bruni mit seinen traditionellen chinesischen Tintenmalereien das Publikum auf der 10. Chengdu Creativity & Design Week, die von Chengdu New Dongfang Exhibition Co., Ltd. geplant und organisiert wurde. „Ich habe bei der Veranstaltung viele interessante Kontakte geschlossen", berichtete Giacomo Bruni.

Chengdu, eine der berühmten historischen und kulturellen Städte Chinas, entwickelt sich rasant in eine Kulturstadt von Weltformat. Die Stadt, die für ihre köstlichen Speisen und Pandas bekannt ist, zieht zunehmend kreative Designtalente aus aller Welt an. Im Jahr 2023 nahmen 167 Künstler aus 37 Ländern, darunter Brasilien, Deutschland, Polen, Japan, Frankreich, Kanada, Lettland und Georgien, an der Chengdu Creativity & Design Week teil. Während ihres Aufenthalts in Chengdu ließen sie sich von der Stadt inspirieren und schufen beeindruckende Werke.

Währenddessen erreichen kreative Designinstitutionen und -marken in Chengdu eine breitere Plattform. Die Mintown Studio Community, die dem Modell der „Nutzung von Kultur- und Kreativbranchen zur Stimulierung der städtischen Revitalisierung" folgt, hat ihre Präsenz von Chengdu auf Xi'an erweitert und steht derzeit in Verhandlungen über weitere Standorte in Shanghai, Guangzhou, Hangzhou und Dalian. Die Modemarke 24ans mit Ursprung in Chengdu hat Filialen im Vereinigten Königreich, Frankreich, Japan und den chinesischen Städten Shanghai, Guangzhou, Changsha und Qingdao eröffnet.

Zora Gerault, Jurymitglied des Golden Panda Tianfu Creative Design Award 2023 und Dekanin des ESMOD Guangzhou College, erklärte, sie habe während des Events zahlreiche bemerkenswerte Werke junger Designer aus Chengdu gesehen, die die wachsende Kreativität der Stadt widerspiegeln.

„Vielfalt ist der Schlüssel zur Kreativität. Die Vielfalt von Chengdu liegt in seiner langen Geschichte und Modernität, seiner Aufgeschlossenheit gegenüber technologischem Fortschritt und seiner Kreativität", so Imamura Yusaku, Vizepräsident der Universität der Künste Tokio und Mitbegründer von World Design Weeks (WDW), nach seiner Teilnahme an der Chengdu Creativity & Design Week. Eine solche Diversität ermöglicht es Chengdu, globale kreative Designtalente mit einer offeneren Einstellung zu begrüßen.

