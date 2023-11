In einem seit Mai dieses Jahres laufenden Abwärtstrend versuchten Investoren im Zeitraum seit Anfang September einen drohenden Aufwärtstrendbruch bestehend seit 2022 durch die Implementierung einer inversen SKS-Formation zu verhindern. Unglücklicherweise entwickelte sich der Preis in den letzten Stunden talwärts und fiel unter die wichtige Kursmarke und Horizontalunterstützung von 22,23 US-Dollar je Feinunze zurück. Dadurch fällt aber auch die inverse SKS-Formation an stark zu wanken. Sollten sich demnach die Verluste weiter fortsetzen, müsste Abstand von der potenziellen Trendwendeformation genommen werden, zeitgleich würden hieraus aber auch neuerliche Handelsansätze erwachsen.

61,8 % Fibo im Fokus