Oberhausen (ots) - Am 24. November 2023 ist es wieder so weit: Der Handel feiert

am Black Friday 2023 mit speziellen Aktionen und Sonderangeboten 24 Stunden lang

den Auftakt des Weihnachtsgeschäfts. Längst hat sich der Black Friday auch

hierzulande zum wichtigsten Shoppingevent des Jahres entwickelt. Doch wie wirkt

sich die anhaltend hohe Inflation auf das Einkaufsverhalten der Black Friday

Käufer aus? Hält die derzeitige Kaufzurückhaltung an und wirkt sie sich auch auf

den Black Friday aus?



Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat kürzlich eine Prognose veröffentlicht

und geht in diesem Jahr von einem Umsatz von rund 5,8 Milliarden Euro zum Black

Friday aus. Dies entspräche nur einem gebremsten Wachstum von 3 Prozent zum

Vorjahr. Im letzten letzten Jahr hatte das Plus noch bei rund 20 Prozent

gelegen. Eine von BlackFriday.de (https://www.blackfriday.de/) durchgeführte

Umfrage zeigt jetzt, dass das Wachstum eventuell doch größer ausfallen könnte,

als vom HDE prognostiziert. Denn zum Black Friday 2023 möchten so viele

Verbraucher wie nie zuvor auf Schnäppchenjagd gehen und hoffen dabei auf gute

Angebote der Händler.





Dass die Hoffnung der Verbraucher nicht ganz unbegründet ist, lässt ein Umstandvermuten, der in den diesjährigen Prognosen zum Black Friday bisher keineBeachtung fand. Seit 10 Jahren findet der Black Friday im Jahr 2023 erstmalsohne Markenschutz statt. Seit 2013 war eine Wortmarke "Black Friday" beimDeutschen Patent- und Markenamt eingetragen und die Bezeichnung somitmarkenrechtlich geschützt. Die Markeninhaberin verlangte hohe Lizenzgebühren,wenn Händler und Onlineshops Aktionen mit dem Namen "Black Friday" veranstaltenwollten. BlackFriday.de ist es in einem langjährigen Gerichtsprozess gelungen,die komplette Löschung der Wortmarke "Black Friday" zu erstreiten. Erst im Juni2023 hatte der Bundesgerichtshof eine letzte Beschwerde der Markeninhaberinabgewiesen, womit das Löschungsurteil rechtskräftig wurde ( mehr dazu (https://www.blackfriday.de/endlich-rechtskraeftig-marke-black-friday-muss-vollstaendig-geloescht-werden) ). Da nun keine teuren Lizenzgebühren mehr für Händler anfallen,ist davon auszugehen, dass es in diesem Jahr noch mehr Aktionen zum Black Fridaygeben wird und die Rabatte insgesamt höher ausfallen werden, als in denVorjahren.Trotz anhaltender Inflation und Kaufzurückhaltung könnte der Black Friday soauch in diesem Jahr zum Umsatzretter für den Handel werden. Die Voraussetzungfür einen erfolgreichen Auftakt zum Weihnachtsgeschäft scheinen jedoch wiedereinmal möglichst attraktive Angebote und Rabatte zu sein.In Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Appinio hat BlackFriday.dein einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage (nach Alter und Geschlechtquotiert) im November 2023 deutschlandweit 1.000 Personen im Alter von 16 bis 65Jahren befragt.>> Download der Umfrage << (https://www.blackfriday.de/black-friday-2023-umfrage-schnaeppchenjagd-in-zeiten-von-inflation-und-kaufzurueckhaltung)>> Kostenfreie PR-Bilder <<(https://www.blackfriday.de/pressematerial#pressebilder)+ 12,5 Prozent: Anteil der Black Friday Shopper auf RekordhochDie Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass der Black Friday nach wie vor eine hoheBekanntheit in allen Teilen der Bevölkerung genießt. 97 Prozent der 1.000Befragten gaben an, den Shoppingtag Black Friday zu kennen.Auf die Frage "Planen Sie beim nächsten Black Friday etwas zu kaufen?"antworteten in diesem Jahr rekordverdächtige 81 Prozent der Befragten mit "Ja".Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 12,5 Prozent. Niezuvor plante ein so hoher Teil der Befragten am Black Friday auf Schnäppchenjagdzu gehen.Rabatte gegen Inflation: Immer mehr Verbraucher achten auf AngeboteHauptgrund für das gesteigerte Interesse am Black Friday scheint die anhaltendhohe Inflation zu sein. 59 Prozent der 1.000 Befragten gaben an, dass sieaufgrund der steigenden Preise vermehrt auf Angebote und Aktionen achten würden.Keinen Einfluss hat die Inflation hingegen nur für einen sehr geringen Teil von11 Prozent der Befragten.Verbraucher möchten zum Black Friday 2023 mehr ausgebenDie Mehrheit der Befragten plant in diesem Jahr ein Budget zwischen 101EUR und500EUR für ihr Black Friday Shopping ein (61 Prozent). Die Höhe der geplantenAusgaben steigt seit Jahren, was einerseits mit der anhaltenden Inflation undandererseits mit der Bereitschaft der Verbraucher, am Black Friday auch größereAnschaffungen zu tätigen, erklärt werden kann.Größere Anschaffungen werden aufgeschobenImmer mehr Black Friday Käufer (60 Prozent) planen den Kauf spezieller Produkteund starten mit einer konkreten Einkaufsliste in die Rabattschlacht. 87 Prozentgaben auch in diesem Jahr an, aktuell mit dem Kauf größerer Anschaffungen zuwarten, weil sie am Black Friday einen günstigeren Preis für die gewünschtenProdukte erwarten.88 Prozent würden über ihr geplantes Budget gehenAuch wenn sich viele Käufer im Vorfeld zum Black Friday eine Grenze setzen, soscheint diese nicht allzu ernst genommen zu werden. Ganze 88 Prozent der Käufersind bei ihrem Black Friday Einkauf nach eigenen Angaben bereit über ihrursprünglich geplantes Budget hinauszugehen, solange es sich bei dem Schnäppchenum ein sehr gutes Angebot handelt.Technik weiterhin sehr gefragtDer Großteil der Käufer ist an Produkten der Kategorien KategorienTechnik/Elektronik (77 Prozent), Mode (55 Prozent), Sportartikel (35 Prozent)und Möbel (34 Prozent) interessiert. Reisen (23 Prozent), Abos/Verträge (15Prozent) und Versicherungen/Finanzen (11 Prozent) stehen auch 2023 weniger aufden Wunschlisten der Black Friday Shopper.Verbraucher planen mehr Offline-Einkäufe in den Geschäften59 Prozent der Black Friday Käufer haben vor, ausschließlich im Interneteinzukaufen. 41 Prozent gaben an, auch offline in den Geschäften aufSchnäppchenjagd gehen zu wollen. Im letzten Jahr lag der Anteil derOffline-Käufer noch bei 33 Prozent.Über BlackFriday.deBlackFriday.de ist das älteste deutschsprachige Black Friday Portal. 