JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 79 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Reaktion auf die enttäuschenden Drittquartalszahlen der deutschen Container-Reederei habe er seine Rentabilitätsprognosen auf ein ähnliches Niveau wie für den Konkurrenten Maersk gesenkt, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim Ausblick auf 2024 scheine Hapag-Lloyd aber etwas weniger pessimistisch zu sein als die Dänen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2023 / 20:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 121EUR gehandelt.