Die Berichtssaison bleibt in dieser Woche im Blick. Am Montag öffnen Bilfinger , Talanx , Salzgitter und die Automobil-Holding Porsche SE ihre Bücher.

"Die Börsen rechnen mit einem deutlichen Rückgang der Jahresrate. Sollte das so eintreten, würde sich die Zinsdiskussion endgültig von der Frage, ob die Fed noch einmal erhöht, wegbewegen, schrieb am Morgen Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. "Stattdessen würde sich die Diskussion dann auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung konzentrieren."

Zuvor waren am Freitag in New York der Dow Jones Industrial und vor allem die Nasdaq-Indizes deutlich gestiegen. Zur Begründung hieß es, Anleger hätten es wohl verdrängt, dass die US-Notenbank Fed nach Aussagen ihres Vorsitzenden Jerome Powell weiter nicht davon überzeugt ist, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben. Alle Augen richten sich nun auf die US-Verbraucherpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden.

Auch in Asien fiel der Wochenstart verhalten aus. Händler verwiesen zudem darauf, dass die US-Ratingagentur Moody's den USA demnächst ihre bisherige Topbewertung wegnehmen könnte: der Ausblick für das Land wurde am späten Freitagabend von "stabil" auf "negativ" gesetzt. Allerdings dürfte das nur bedingt überraschen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt verleiht zum Start in eine mit Konjunkturdaten gefüllte Woche die jüngste New Yorker Tech-Rally zunächst nur verhalten Schub. Eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung am Montag signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 15 285 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird 0,4 Prozent höher erwartet.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer