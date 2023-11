Charttechnisch bleibt der DAX über dem Abwärtstrend, der seinen Anfang im September nahm. Das könnte Hoffnungen auf eine anhaltende Erholung machen. Historisch betrachtet hat der November laut tagesschau oft eine positive Entwicklung für den DAX gebracht – mit durchschnittlichen Zuwächsen von 3,5 Prozent in den vergangenen zehn Jahren.

Am Freitag schloss der DAX mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 15.234 Zählern, beeinflusst durch Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell, der Zinserhöhungen als weiterhin mögliche Maßnahme betonte.

Diese positive Tendenz könnte durch die jüngsten Entwicklungen an der Wall Street unterstützt werden, wo die Anleger ihre Zinsängste ablegten und aufgrund der starken Berichtssaison wieder auf Aktien setzten. Der Dow Jones schloss am Freitag mit einem Plus von 1,2 Prozent, während der Nasdaq um 2,1 Prozent und der S&P 500 um 1,6 Prozent zulegten.

Im Mittelpunkt steht heute zudem der von Moody’s gesenkte Ausblick für das US-Kreditrating. Für Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, kommt der negative Ausblick nicht überraschend. Er geht deshalb weder von einem "Kaufrausch bei US-Staatsanleihen" noch von einer Verkaufswelle aus.

Für mehr Bewegung könnte die morgige US-Inflationsrate für den Oktober sorgen. "Die Börsen rechnen mit einem deutlichen Rückgang der Jahresrate. Sollte das so eintreten, würde sich die Zinsdiskussion endgültig von der Frage, ob die Fed noch einmal erhöht, wegbewegen. Stattdessen würde sich die Diskussion dann auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung konzentrieren", so Altmann weiter.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion